Reaparece Marcos y con tubo

El que reapareció y no para saludar, sino para darle con todo a la 4T y al Presidente fue Marcos, quien no hace mucho dejó de presentarse como subcomandante para definirse capitán. Y es que resulta que el vocero del EZLN difundió un comunicado en el que se refirió a la reforma al Poder Judicial, a la sobrerrepresentación y a otros temas, aunque llamó la atención la frontalidad del párrafo en el que apunta: “Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”. El exguerrillero parece que no quiere perderse en los tiempos de transición, nos comentan.