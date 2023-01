Rebelión morenista en Coahuila: van por marchas, ayunos... 

La rebelión entre morenistas de Coahuila no ha cesado. Quienes están en desacuerdo con la postulación del senador con licencia Armando Guadiana al gobierno estatal advirtieron que realizarán todo tipo de protestas, incluyendo marchas, plantones y hasta huelgas de hambre, hasta que el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, emita la convocatoria para elegir al candidato a gobernador.

Yamille Mtanous Castaño, presidenta del Consejo de Morena en el estado, señaló que están listos para movilizar a los inconformes tanto en el estado como en la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, apuntó que no está cerrado el conflicto en Coahuila luego de la ratificación del apoyo de Mario Delgado a Armando Guadiana, porque no permitirán que el líder de ese partido deje que gane el PRI.

Dijo que pretenden instalarse en la Ciudad de México hasta que Delgado Carrillo publique la convocatoria para el proceso interno y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, se registre, y señaló que la ruta de la movilización, convocando a los inconformes de todos los estados, es la que tienen trazada.

“Él (Andrés Manuel López Obrador) nos enseñó a hacer eso, a protestar, y no estamos pidiendo más que por lo que él luchó, por la democracia”, manifestó.

Reprochó que la estrategia de Mario Delgado sea para beneficiar a su amigo Luis Fernando Salazar, que es a quien quieren dejar como coordinador de la campaña de Guadiana y que sería quien eventualmente ocuparía su lugar ante cualquier imprevisto.

Por ello, llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a no permitir que se cometan estas fallas al interior del partido que fundó, porque advirtió que el liderazgo nacional de Mario Delgado está convirtiendo a Morena en un nuevo PRI.

En ese sentido, Mtanous Castaño cuestionó la calidad de quienes menosprecian a los morenistas de Coahuila que demandan un proceso interno limpio cuando, afirmó, son los que defienden la legalidad.

“Qué calidad moral tienen, cómo es posible que ahora los traidores somos los que estamos defendiendo la legalidad; hasta ellos se los creen; cómo se atreven a decir algo al respecto. La realidad es que cuando Andrés Manuel se vaya (de la Presidencia), vamos a ser otro partido; ya estamos haciendo lo mismo que los priistas; el PRI ya se acabó y esas mismas mañas las estamos haciendo nosotros”, manifestó.

Expresó que tienen claro que la candidatura para el gobierno de Coahuila implica un conjunto de “negociaciones cabronsísimas”, pero dijo que ya les expuso a los líderes del partido que los dejen solos a los militantes del estado y ellos lo pueden sacar adelante.

Explicó que la ilegalidad de la candidatura de Armando Guadiana es que él fue nombrado coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, no como precandidato ni como candidato, y los estatutos precisan que son procesos separados.

Apuntó que, además, “en el artículo 46, inciso f, de los estatutos, se infiere que la Comisión Nacional de Elecciones no tiene competencia de hacer designaciones directas, así que a nuestros compañeros de la comisión no les queda claro que no tienen competencia para hacer designaciones directas, sino sólo para validar y calificar los resultados internos”.

Expuso que, por ello, Mario Delgado está obligado a emitir una convocatoria específica para definir a todos los candidatos en Coahuila, incluido el de gobernador, por lo que subrayó que los morenistas inconformes del estado están dispuestos a movilizarse para presionar al dirigente nacional.

Mtanous Castaño indicó que en este tema también tiene responsabilidad el presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con quien también se reunió el fin de semana, para hacerle la misma exigencia.

La presidenta del Consejo de Morena en Coahuila apuntó que el único método válido registrado ante el Instituto Electoral Estatal es la encuesta, por lo que no es válido otro tipo de argumentos que han querido presentar para sostener la postulación de Armando Guadiana.

Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre del 2022, y con el respaldo de 37 de 72 integrantes, el Consejo Estatal del guinda en Coahuila rechazó la designación de Guadiana.