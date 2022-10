Rechaza AMLO que México haya abierto espacio a satélites espías rusos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México vaya a abrir sus puertas para que Rusia pueda usar el territorio mexicano para realizar espionaje a través del sistema GLONASS, y reiteró que no apoya a ninguna potencia hegemónica del mundo.

"A nosotros que no nos metan en sus asuntos", manifestó el mandatario mexicano.

Insistió en que su administración seguirá insistiendo en la necesidad de que se forme un comité para la paz entre Rusia y Ucrania porque la invasión de Moscú ha provocado la inflación que afecta a todo el mundo.

"Lo que planteamos, ¿es que no podremos lograr un acuerdo dónde ya no estén probando misiles? hay unos que están tirando misiles al mar, imagínense lo que cuesta y algunos sin puntería que es lo que preocupa más. ¿Qué no podemos darnos una tregua y que los gobiernos atiendan problemas de los pueblos del mundo?", se pronunció el mandatario.

López Obrador insistió en que la política exterior mexicana no permite el intervencionismo de ninguna especie de extranjeros en México, pero tampoco que nuestro país trate de intervenir en otras naciones.

"Política nuestra es no a la guerra si a la paz, la política nuestra es de neutralidad no estamos con ninguna potencia hegemónica del mundo, somos respetuosos es un mandato constitucional. Que no nos metan a nosotros defendemos nuestra soberanía, no podemos intervenir en la vida política de otra nación y en este caso actuaremos de manera neutral", reitero el Presidente.

