Rusia ataca con 75 misiles a Ucrania y hay al menos 8 muertos; Zelenski pide a población resistir

La Razón Online /Associated Press

El ejército ruso lanzó 75 misiles contra ciudades de Ucrania este lunes por la mañana, lo que provocó al menos 8 muertes y 24 personas heridas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que los ataques contra ciudades ucranianas fueron una represalia por los actos "terroristas" de Kiev, como el bombardeo que ocurrió el fin de semana pasado a un puente entre Rusia y la Península de Crimea.

Al menos ocho personas murieron y 24 resultaron heridas en uno de los ataques en Kiev, según los datos preliminares, indicó Rostyslav Smirnov, asesor del Ministerio ucraniano del Interior.

El ejército ruso empleó “armas de precisión” desde tierra, mar y aire para atacar centros de mando y objetivos de energía , comunicó Putin en una videoconferencia con miembros del Consejo de Seguridad Ruso.

Se reportaron explosiones en el distrito céntrico de Shevchenko, una gran zona que incluye el casco histórico y varias oficinas del gobierno, indicó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Algunos de los impactos se produjeron cerca del distrito de gobierno en el corazón de la capital, donde se encuentran el Parlamento y otros edificios emblemáticos . Las explosiones reventaron casi todos las las ventanas azules de una torre de oficinas.

Había gente en la calle con sangre en la ropa y las manos. Un joven con una chaqueta azul se sentaba en el suelo mientras un médico le vendaba la cabeza. Una mujer con vendajes en la cabeza tenía la blusa llena de sangre. Varios autos se veían dañados o completamente destruidos. las sirenas antiaéreas sonaban una y otra vez en Kiev y otras ciudades.

En varias zonas se interrumpieron los servicios de agua y electricidad.

Volodimir Zelenski precisó que el ejército ruso había lanzado varios misiles y drones de origen iraní contra Ucrania.

Se lanzaron 75 misiles contra objetivos ucranianos, según el Estado Mayor del ejército ucraniano, de los que 41 fueron neutralizados por defensas antiaéreas .

Los objetivos eran zonas civiles e instalaciones de energía en 10 ciudades, dijo Zelenski en un mensaje en video. “Eligieron esa hora y esos objetivos a propósito para causar los mayores daños”.

Eso cambió el lunes por la mañana. Los ataques comenzaron en Kiev a la vez que la hora punta de la mañana, cuando empezaba a crecer el tránsito de pasajeros. Al menos uno de los vehículos alcanzados cerca de la Universidad Nacional de Kiev parecía ser un minibús de transporte público.

Cerca, al menos un proyectil cayó en el popular Parque Shevchenko y dejó un gran agujero junto a un parque infantil.

Entre los objetivos estaba un puente peatonal conocido Klitschko, un elemento característico del centro de Kiev con paneles de cristal. Imágenes de una cámara de seguridad compartidas por un asesor del ministro ucraniano del Interior mostraban una enorme explosión en el puente . Un hombre que se veía en el lugar justo antes de la explosión huía corriendo tras la detonación.

La parlamentaria ucraniana Lesia Vasylenko compartió una foto en Twitter que mostraba al menos una explosión cerca del edificio principal de la Universidad Nacional de Kiev, en el centro de la ciudad.

En otros lugares, Rusia atacó zonas civiles e infraestructura de energía mientras las sirenas antiaéreas sonaban en todas las regiones de ucrania salvo Crimea, anexionada por Rusia, durante cuatro horas seguidas.

Periodistas de Associated Press vieron los cuerpos de varias personas muertas en un recinto industrial a las afueras de la ciudad de Dnipró. Las ventanas de la zona estaban reventadas y los cristales cubrían la calle. Un edificio de telecomunicaciones había sido alcanzado.

Medios ucranianos reportaron explosiones en otros lugares, incluida la ciudad occidental de Leópolis, que ha sido un refugio para muchas personas que huían de los combates en el este, así como Ternópil, Jmelnitski, Zhitómir y Kropivnitski.

Járkiv fue atacada en tres ocasiones, indicó el alcalde, Ihor Terekhov. Los ataques cortaron los suministros de electricidad y agua. También hubo daños en infraestructura energética en Leópolis, según el gobernador regional, Maksym Kozytskyi.

Tres misiles de crucero lanzados contra Ucrania desde barcos rusos en el Mar Negro cruzaron el espacio aéreo de Moldavia, según reclamó el ministro moldavo de Exteriores, Nicu Popescu.

Zelenski pide a la población que no abandone refugios

El presidente de Ucrania, Volodimir, Zelenski, pidió a la gente resistir y no abandonar los refugios.

Por me dio de Telegram, Zelenski escribió “la alarma antitaérea no cesa en toda Ucrania. Hay impactos de misiles. Por desgracia, hay muertos y heridos. Les pido: no abandonen los refugios . Cuiden de sí mismos y de sus seres queridos. Aguantemos y seamos fuertes”.

