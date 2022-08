Rechaza AMLO que Omar García Harfuch tenga que dejar la SSC

Dentro de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, van a salir muchos nombres, pero no significa que todos tengan responsabilidad o hayan participado en los hechos, afirmó este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al rechazar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tenga que separarse del cargo para enfrentar los señalamientos en su contra.

“Hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa, son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no podíamos quedarnos así”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

Señaló que la mención a García Harfuch no implica una responsabilidad, porque, por ejemplo, él antes de ser presidente aparece en una fotografía con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

E incluso el expresidente Enrique Peña Nieto tiene otra, y no significa que haya responsabilidad de parte de ellos.

“Sobre Peña está muy difícil –usted ha dicho que no pasaba nada sin que el Presidente no se enterara- Sí, pero cuando uno está pendiente, pero tampoco podemos adelantar juicios sumarios, eso tiene que resolverlo un juez y adelante”, abundó López Obrador

-¿Tampoco habrá una investigación en torno al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos?, se le preguntó, y el Presidente dijo que no, que no hay pruebas de que sabía lo que estaba ocurriendo en Iguala.

Enfatizó que la participación del Ejército también debe ser esclarecida y los responsables asumir su responsabilidad.

“El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene con rectitud, no ocultando las cosas. La actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas son otra cosa, no es que se va a dañar o se va a manchar al Ejército o a las Fuerzas Armadas, sí se mancha si no se actúa con la verdad”, advirtió el Presidente.

FGR