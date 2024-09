Rechaza Beatriz Gutiérrez aspirar a un cargo público, pero 'nunca hay que decir nunca'

Al asegurar que es un "accidente en la política", Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que no tiene en sus planes postularse a algún cargo público, pero aclaró que "nunca hay que decir nunca".

Durante su participación en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la investigadora fue reconocida por su esposo López Obrador porque "me ha ayudado mucho, mucho, y que le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esta travesía".

Pese a reconocer que le da pánico escénico, la escritora respondió diversas preguntas de los representantes de los medios de comunicación y youtubers, ante quienes admitió: "No está en mis planes la postulación a ningún cargo público, lo vengo diciendo desde hace mucho eh, no es la nota de hoy", aun cuando esto "no quiero decir que no cambie de parecer, nunca hay que decir nunca", dijo.

Reconoció que uno de los pendientes con su esposo es mantener la educación y formación de su hijo Jesús Ernesto, aunque una vez que termine el actual Gobierno el matrimonio entrará en una nueva etapa, ya que López Obrador se irá a vivir a la quinta de Palenque, Chiapas.

En ese sentido, indicó que apoyará a su esposo, con quien lleva casi 18 años en matrimonio, en aquello que le da alegría. "Somos una pareja felizmente casada. Lo que cambia es que se va a Palenque, porque él quiere y debe estar donde él quiere estar. Yo lo apoyo".

Luego de admitir que no le gustó la idea de irse a vivir a Palacio Nacional, pero por seguridad el Presidente era lo mejor, Beatriz Gutiérrez recordó que desde mayo de 2018 consideró que no era correcto que la llamaran "primera dama".

"Yo primero plantee el pensar distinto, un ejercicio de reflexión sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en este caso accidental, así me considero un accidente en la política, y tercero, dejar atrás ideas rancias sobre el papel de mujeres de presidentes y funcionarios", explicó.

Añadió que "eso es lo de menos, a mí me han pueden llamar como quieran. En la retahíla de insultos y elogios me han llamado de muchas formas. La que quieran está bien", e insistió en que lo importante en la vida de una persona son los actos, lejos de sólo ser la esposa del Presidente.

La escritora negó que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo ya haya invitado a alguna área de cultura en el próximo gobierno. "No, no", fue su respuesta a una pregunta de los comunicadores.

