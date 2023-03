Rechaza Manuel Añorve división al interior de la bancada del PRI; senadores no asisten a primera reunión

El nuevo líder del PRI en el Senado, Manuel Añorve, rechazó que su Grupo Parlamentario se vaya a fracturar tras el cambio en la coordinación, luego de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong.

La mañana de este jueves, el político guerrerense comenzó su trabajo formal al frente de la bancada priista en la Cámara Alta con la reunión previa de los senadores; sin embargo, se evidenció el desacuerdo que existe entre sus integrantes, ya que no participaron todos sus miembros.

Los senadores que no asistieron fueron Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila Villegas, quienes son los más cercanos a Osorio Chong.

No obstante este escenario y que no contó con el apoyo de todos los senadores para su nombramiento, Añorve defendió que fue designado como coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de manera democrática.

“Nueve de 13 emitieron un voto a favor de mi coordinación, todo fue transparente y democrático y todos actuamos con respeto”, aseguró, ante los medios de comunicación.

Por ello, afirmó que no avizora un escenario de división al interior de su bancada y aseguró que apuesta por la unidad de los senadores del PRI, lo que incluye al propio Miguel Ángel Osorio Chong, a quien dijo que buscará posteriormente, porque en estos momentos hay “muchos fierros en la lumbre”.

“Todos en el grupo parlamentario son necesarios, que yo estoy en la mejor disposición de platicar con todos, que tenemos una bancada con una amplia experiencia, una bancada muy sólida y que cada uno de nosotros ha demostrado en la tribuna del Senado de la República, que sabemos defender nuestras posturas, que hay una pluralidad ideológica y que todos somos necesarios y son necesarios en la bancada del PRI”.

Dijo que lo prioritario es sacar adelante la agenda priista, lo que incluye lo acordado con el bloque de contención, principalmente en lo relacionado con la impugnación del Plan B de la Reforma Electoral.

En ese aspecto, Añorve precisó que la bancada del PRI cumplirá con su “turno” para presentar la controversia constitucional, como está acordado con las otras bancadas que forman parte del bloque opositor.

“No solamente eso, ya se está redactando (la controversia), está a punto de terminar. De ese tema y otros temas platiqué con ellos (los coordinadores del bloque), y todos con una buena disposición, igual que con mi amigo Germán Martínez. Por supuesto que es un compromiso del grupo parlamentario y lo vamos a cumplir en tiempo y en forma”, expresó.

El senador por Guerrero rechazó que su cercanía con Alejandro Moreno represente alguna afectación para el bloque, pues aseguró que 'Alito' es respetuoso de la vida interna de las bancadas.

Dijo que ahora en su papel como coordinador, trabajará para fortalecer al bloque y consideró que tiene una ventaja porque forma parte de los acuerdos con los que se formó.

“La ventaja, insisto, es que yo vengo de ser vicecoordinador, y los acuerdos que hemos tomado en la vicecoordinación desde que se conformó el bloque de contención, pues he sido partícipe de ellos, o sea, no es algo extraño o algo que yo no conozca”, remarcó.

Pese a que remarcó que 'Alito' es respetuoso de las decisiones internas del grupo parlamentario, Añorve apuntó que habrá una mayor cercanía, así como una mayor coordinación con el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, por lo que de hecho ya se reunió con el coordinador Rubén Moreira.

