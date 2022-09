Rechazan en Senado declaraciones de titular de la Sedena

Senadoras del Grupo Parlamentario Plural y del PAN rechazaron el discurso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, sobre los “comentarios tendenciosos” con los que acusó que tratan de alejar a las Fuerzas Armadas de la ciudadanía.

La senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, puntualizó que el hecho de que haya mexicanos que no comparten las decisiones del actual gobierno no significa que sean enemigos del país.

A través de sus redes sociales, ratificó que por ello no están de acuerdo en la estrategia de la militarización del país.

“Secretario @Luis_C_Sandoval, titular de la @SEDENAmx, miles de mexicanas y mexicanos no estamos de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno y eso no nos hace enemigos de nuestro país, aquí vivimos y queremos lo mejor para nuestr@s hij@s. La #Militarizacion no es el camino”, manifestó.

En el mismo sentido se expresó la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, quien reprochó que el secretario de la Defensa haya lanzado un mensaje en contra de los civiles opositores, en lugar de actuar contra los integrantes de la delincuencia organizada.

Dijo que el discurso del general Luis Cresencio Sandoval amerita que acuda al Congreso para que rinda cuentas y explique sus declaraciones.

“El discurso del General Secretario de la Defensa no fue contra los grupos del crimen organizado, fue contra los civiles disidentes y opositores al gobierno y a morena. Lo citaré a comparecer en el senado para que explique su falta de institucionalidad”, manifestó en sus redes sociales.

Declaraciones de Luis Cresencio Sandoval atentan contra la vida política del país: PRD



El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval atentan contra vida política del país y son una clara amenaza en contra de los opositores al Gobierno federal.

A través de sus redes el perredista escribió:

“Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, constituyen una indebida intromisión del Ejercito mexicano en la vida política del país, y significan una clara amenaza de persecución contra los opositores al gobierno. ¡Lo conmino a que se retracte de eso!”, destacó.

Zambrano Grijalva pidió al secretario de la Defensa Nacional retractarse a la brevedad de sus declaraciones, debido a que afectan directamente al país.

La Razón publicó este martes que Luis Cresencio Sandoval dijo que las Fuerzas Armadas deben alejarse de quienes, con “comentarios tendenciosos”, pretenden acabar con la aceptación de la que gozan los militares entre la sociedad mexicana, al dirigir un mensaje con motivo del 175 aniversario de la gesta de los Niños Héroes.

fgr