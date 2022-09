Sandoval: comentarios tendenciosos buscan apartar a FA de ciudadanía

Las Fuerzas Armadas deben alejarse de quienes, con “comentarios tendenciosos”, pretenden acabar con la aceptación de la que gozan los militares entre la sociedad mexicana, demandó el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, al dirigir un mensaje con motivo del 175 aniversario de la gesta de los Niños Héroes.

“La desunión de los mexicanos, generada por la diferencia de intereses nacionales, sólo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía.

“Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”, expuso.

Sandoval González agregó que las Fuerzas Armadas, y ahora también la Guardia Nacional, cuentan con un amplio reconocimiento social.

“Las Fuerzas Armadas, y ahora también la Guardia Nacional, comparten los mismos valores axiológicos, cada uno con su formación profesional enfocada a la defensa de la nación y a la seguridad pública, respectivamente. Estas instituciones se constituyen hoy como depositarias de la confianza del pueblo de México; su reconocimiento nos dignifica y distingue. Por ello, les reiteramos que siempre actuaremos con apego a la legalidad en cada uno de nuestros actos, para garantizar su protección y defensa ante amenazas que atenten contra su integridad, seguridad y bienestar”, expresó.

Añadió que ahora tienen la oportunidad de compartir su conocimiento adquirido en una historia de 191 años de existencia del Colegio Militar, para compartir sus conocimientos, experiencia e infraestructura para apoyar a la Guardia Nacional.

Añadió que los miembros del Ejército actúan con respeto a la legalidad y los derechos humanos.

“La mayor satisfacción para todo integrante del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional es cumplir con la misión que se le encomienda. Su actuación tiene como sustento permanente la legalidad y el respeto a los derechos humanos; lo hacemos sin protagonismos, con el único interés superior de servir a la nación y al pueblo de México”, expuso el titular de la Sedena.

El Presidente AMLO (centro), flanqueado por los titulares de la Sedena y la Marina, ayer. Foto: Cuartoscuro

El secretario añadió que es momento de la unidad nacional, pero también de reflexión sobre el futuro que dejaremos a nuestros hijos.

“La patria requiere de una sociedad unida, en donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común, que es México. Todos debemos contribuir, día a día, con nuestros actos, a construir la nación que deseamos heredar a nuestros hijos; somos corresponsables del país que tenemos y al que aspiramos”, manifestó el general secretario.

Los riesgos que hoy enfrenta el país son aquellos que atentan contra la juventud mexicana, subrayó, los cuales deben enfrentarse en conjunto por la sociedad y las instituciones del Estado mexicano.

“El enemigo ahora se encuentra en aquello que busca amedrentar y destruir a los jóvenes, como lo es la delincuencia, las drogas y sus vicios. Esto es lo que debemos de contrarrestar sociedad e instituciones unidas, como lo hemos hecho ante las adversidades para garantizar la seguridad de la juventud mexicana”, concluyó Luis Cresencio Sandoval.

Ejecutivo acusa a la ONU y CIDH de “tendenciosos”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no actuar con profesionalismo y ser “muy tendenciosos y conservadores”, luego de que expresaron su preocupación por la reforma a la Guardia Nacional.

“Ya lo expliqué, nosotros sentimos que estos organismos de derechos humanos no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos y muy conservadores. Y es lo mismo que nuestros adversarios: siempre guardan silencio, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros (cuando no); no son serios”, dijo.

En su conferencia mañanera nsistió en que debe haber reformas en esos organismo internacionales: “se tiene que reformar la ONU, la OEA; se requiere una reforma a fondo, una reforma de los gobiernos para ya no seguir permitiendo que los organismos internacionales impongan a los países sus políticas económicas”.

Recordó que el periodo neoliberal hizo daño cuando Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) decidían sobre la agenda que tenían que aplicar los gobiernos nacionales, las llamadas reformas estructurales que significaban saqueos, corrupción y violencia, por lo que esas instituciones “deberían ofrecer una disculpaa todos los países del mundo”.