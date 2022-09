Rechazan en Senado que preparen dictamen a favor del aborto a los 9 meses

Las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aclararon que no preparan un dictamen a favor del aborto a los nueve meses ni de la decapitación de recién nacidos.

Ante las agresiones a través de redes sociales de las que fue objeto la senadora Martha Lucía Micher, los integrantes de ambas comisiones se solidarizaron con ella y aclararon que no existe un dictamen con los criterios que se difundieron.

“No podemos seguir viviendo en un país donde mujeres y hombres agreden de esa forma tan clandestina a través de tuiteres y mentiras a las mujeres que nos consta, como la senadora Malu Micher, y todas las que presentaron esta iniciativa que lo que pretenden es el beneficio, el bienestar, el respeto para todas las mujeres mexicanas. Reprobamos enérgicamente a quienes a través del oscurantismo denuncian cosas que no son ciertas, denuncian ideas que lo único que logran es que nuestro país continúe en el retraso”, manifestó la presidenta de de la Comisión de Salud, Margarita Valdez Martínez.

Durante la sesión de las comisiones, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, apuntó que se trata de una campaña en contra de la senadora Martha Lucía Micher, cuando recordó que es una iniciativa impulsada por muchos senadores.

La propia Martha Lucía Micher precisó que la propuesta que promueve con el respaldo de diversas senadoras y senadores no contempla el aborto a los nueve meses, por lo que enfatizó que no permitirá que la difamen.

“Jamás he declarado que estoy a favor del aborto a los nueve meses, jamás en mi vida lo he hecho y jamás lo haré (…). No puede ser esta falsedad y esta serie de acciones y de comentarios discriminatorios, de fobias, esta falsedad y de poner en alerta a la población, a los cardenales, a la Iglesia católica, mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los nueves meses, yo soy católica, pero no le voy a permitir a ningún cardenal ni a ningún sacerdote que me difame”, declaró.

Explicó que el dictamen responde a la legislación vigente en nueve estados de la República, así como diversas normas oficiales de salud.

Apuntó que los ejes centrales del dictamen incluyen una educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, salud neonatal, salud sexual y reproductiva, y objeción de conciencia con base a lo que sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

