Se reúne AMLO con corcholatas y senadores de Morena

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que está noche recibió a los legisladores de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, Encuentro Social y Partido Verde, luego de que se alcanzará el quórum necesario para legislar y pudieran cambiar de sede, ante la toma de la tribuna en el salón de plenos por parte de la oposición.

En redes sociales publicó un mensaje y dos fotografías, acompañado de senadoras y senadores de Morena, así como de las llamadas "corcholatas", quienes aspiran a la presidencia de la República en 2024.

"Nos reunimos con senadoras y senadores que representan, con mucha dignidad, a nuestro querido pueblo e impulsan el movimiento de transformación de México", publicó.

Trascendió que los legisladores de la mayoría parlamentaria fueron convocados para sesionar está noche en la antigua casona de Xicoténcatl, dónde se reanudará la sesión a las 10 de la noche.

Reunión con AMLO sólo fue para desearle pronta recuperación: Monreal

La reunión con el presidente fue para desearle una pronta recuperación y no se abordaron temas de la agenda legislativa, ni la desaparición del Inai, aseguró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

"No hablamos del Inai, no hablamos de los asuntos del Senado, tampoco hablamos de la coordinación, no, pero hasta que los compañeros digan, pero no tratamos eso, simplemente era un saludo cordial, amable, amistoso, con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo Monreal al salir de Palacio Nacional.

El legislador zacatecano no abundó sobre los temas acordados y dijo que se retiraba para dirigirse a la antigua casona de Xicoténcatl dónde sesionarán para aprobar el paquete de iniciativas enviadas por la Cámara de Diputados.

