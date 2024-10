Recibe IP con positividad mensaje de confianza del nuevo Gobierno

El sector empresarial de México y Estados Unidos recibieron positivamente los mensajes que la Presidenta Claudia Shienbaum hizo en el marco del US-Mexico CEO Dialogue, por lo cual planean ampliar hacia adelante las inversiones en el país.

Durante la conferencia de resultados de este encuentro, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que los más de 20 mil millones de dólares que fueron anunciados este martes en Palacio Nacional, serán el comienzo de una de las “muchas inversiones que van a llegar” al país.

“Hoy queda ratificada totalmente en voz de la Presidenta cuál es la línea de trabajo hacia adelante en México, y es inversión; por supuesto, es inversión con el compromiso de ética, de hacer bien las cosas y sobre todo de generación de empleo, pero también de mejores salarios, eso es muy importante, que son las condiciones para invertir en México, para que sea facilitación”, dijo.

Hoy queda ratificada totalmente en voz de la Presidenta cuál es la línea de trabajo hacia adelante en México, y es inversión; por supuesto, es inversión con el compromiso de ética

Francisco Cervantes Díaz, Presidente del CCE

Cervantes Díaz añadió que el tema de las inversiones hoy se desata, pero, además, “estos 21 mil millones vienen sumados a otras inversiones que seguramente se van a multiplicar. Yo diría que sería el comienzo de muchas inversiones que van a llegar”.

El empresario mencionó algunos de los anuncios que realizó la Presidenta Sheinbaum entre la iniciativa privada, entre los que resaltó la agencia digital, la cual, aseguró, es un proyecto importante que ayudará a combatir la corrupción.

Por su parte, Guillermo Vogel, vicepresidente del Consejo Global de Tenaris y copresidente del CEO Dialogue, mencionó que esta reunión fue el paso uno en el camino de sentar las bases para establecer un diálogo continuo.

Sara Bairstow, directora ejecutiva de México Pacific y presidenta de US-México Economic Council, refirió que escuchar la visión de la mandataria mexicana sobre la inversión fue muy constructivo para la relación bilateral.

En tanto, Suzanne P. Clark, presidenta y directora ejecutiva de US Chamber of Commerce, sostuvo que la relación entre ambas naciones no sólo se basa en la proximidad, sino en los valores compartidos como la democracia, la libre empresa y el Estado de derecho.

“Estamos muy contentos de que la Presidenta Sheinbaum tan pronto en su administración se haya comprometido a este diálogo con el sector privado, para que podamos reducir la incertidumbre sobre el clima de inversión en México y hacer crecer los negocios a través de nuestras fronteras de una manera que ayude a nuestra gente…”, mencionó.

El empresario Claudio X. González, ayer, al salir de Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Previamente, en el evento estuvieron presentes José Medina Mora Icaza, presidente de la Coparmex; Eugenio Madero, presidente del Consejo Rassini; Daniel Becker, director general de Grupo Mifel; Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.

También asistieron Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa; Ramiro Garza Vargas, presidente de Grupo R; Ángel Mieres Zimmermann, presidente del consejo de administración de Grupo Andrade; Jorge L. Torres, presidente de FedEx; Carlos Hank González, presidente de Grupo Banorte; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex; Juan Gallardo, presidente del grupo Azucarero México y de GEPP; Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark; Gina Díez Barroso Azcárraga, fundadora de Centro, Eduardo Osuna, director de BBVA México, entre otros.

Estamos muy contentos de que la Presidenta Sheinbaum, tan pronto en su administración se haya comprometido a este diálogo con el sector privado

Suzanne P. Clark, Directora ejecutiva de US Chamber of Commerce

Diálogo da certeza

Alrededor de las 11:00 horas, los empresarios mexicanos y estadounidenses comenzaron a salir de Palacio Nacional, en donde aseguraron que el US-México CEO Dialogue fue positivo, generó confianza y dio certeza a las inversiones, lo que, además, generará empleos.

En entrevista con La Razón, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que la Presidenta Sheinbaum Pardo presentó “planes muy objetivos” y mandó señales de confianza como tener certeza jurídica y Estado de derecho, “nos sentimos muy satisfechos, porque aquí lo vamos a hacer juntos. La idea es que sea un México creciente donde la relación de Gobierno con la iniciativa privada aporte el valor”.

Por su parte, Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, señaló que el diálogo fue positivo y generó confianza, “estoy segura de que va a dar certeza a la inversión y, por lo tanto, la generación de empleo”.

En ese sentido, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), destacó que Sheinbaum Pardo envió un mensaje positivo al asegurar que las inversiones no están en riesgo, y que la mandataria pidió tener confianza en las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial porque “no va a haber un sesgo de parte del Poder para que los jueces vayan a modo. Me parece un mensaje muy positivo de parte de la Presidencia de la República”.

Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, aseguró que hay confianza en México, “fue una extraordinaria reunión, un mensaje de confianza y anuncios de inversión muy importantes para el país… por eso es este evento, precisamente. Lo que demuestra esta confianza son los anuncios de inversión que se dieron y el mensaje de la señora Presidenta”.

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el mensaje para los empresarios fue que las inversiones estarán seguras, “tenemos que ver a la región de Norteamérica, lo que hace realmente la región más estratégica, más competitiva del mundo es la complementariedad entre México, Estados Unidos y Canadá y ahora tenemos la oportunidad, precisamente como región, de competir con China; Estados Unidos para ser competitivo requiere a México, entonces el ver a México como parte de la región de Norteamérica es una buena señal precisamente de que habrá esas inversiones”.

El empresario Claudio X. González Laporte, aseguró que “hay certeza para la inversión, yo creo que fue un muy buen mensaje, muy bien balanceado, buscando que se pueda volver a revisar el T-MEC bien y creo que hay buenas vibras que salen de esta reunión”.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Empresarial, dijo que desde diciembre que se iniciaron los diálogos por la transformación, una de las prioridades fue el desarrollo regional y la relocalización de empresas, y que en el CEO Dialogue se habló de la “complementariedad de las economías de Estados Unidos, Canadá y México, y de la relación tan próspera que se ha tenido cuando tienes a nivel global el 30 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) y la grandísima oportunidad que esto va a representar, no sólo para las empresas, sino para los países que están en el T-MEC”.