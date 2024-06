AMLO recomienda abrir paquetes electorales en Jalisco para poner fin a conflicto por gubernatura

Ante el conflicto postelectoral en el estado de Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó la apertura de paquetes electorales para que se haga un recuento de “voto por voto, casilla por casilla”, lo cual, aseguró, se puede realizar en una semana.

Corresponde a las autoridades electorales, pero sí conviene en todos estos casos donde hay impugnaciones, que se abran los paquetes y que se cuenten los votos, eso es lo mejor, se resuelve en pocos días y que esté la autoridad electoral, los representantes de los partidos, de las coaliciones, y voto por voto, casilla por casilla, un recuento, eso es lo mejor AMLO

-¿Para descartar un riesgo de cochinero?, preguntó un reportero. AMLO declinó hacer tales señalamientos, pues “yo no sé que haya pasado, es prejuzgar”.

AMLO recordó que después de que en 2006 cuando él solicitó un recuento de voto por voto, casilla por casilla, tras el supuesto fraude electoral del que fue víctima, no fue aceptado por las autoridades electorales.

“Aquí no quisieron, se negaron porque sabían que era, como se dice coloquialmente, ofrezco disculpa por esta mala palabra, un cochinero. Un intelectual de estos afamados internacionalistas que dijo ‘ni se les vaya ocurrir acepta eso’

“Hasta le mandé una carta a Felipe Calderón, y me contestó lo mismo, que la ley era la ley y que ya estaba en manos de la autoridad electoral, pero si los candidatos llegamos a un acuerdo, la autoridad electoral ni modo que se negara al recuento, eso fue un pretexto; lo otro que lleva mucho tiempo el recuento. No, no lleva mucho tiempo, se hace en una semana”, sostuvo AMLO.

Que estén candidatos y autoridades en recuento

Por lo anterior, AMLO sugirió a la candidata de Morena al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, así como a las autoridades electorales del estado, es que en estos casos se recuenten los votos, se abran los paquetes, estén las partes involucradas y así se resuelva el problema.

AMLO refirió que en 2006 cuando se rechazó analizar casilla por casilla, voto por voto, de inmediato se llevó a cabo una reforma electoral donde se incluyó el tema del recuento, “después de que ya habían hecho su fraude”.

Insistió: “Eso es lo mejor, es una recomendación respetuosa, desde luego hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral. Lo mío es una simple opinión pero sí ayuda mucho porque ya con eso no hay sospechas, pero el que se niega a abrir paquetes, a contar, es porque sabe que no actuaron con honestidad, con limpieza”.

