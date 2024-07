Contra la reelección, no contra Alito

Y fue la senadora Beatriz Paredes, quien ayer expresó cómo fue que rechazó que se realice una reforma estatutaria en el PRI. Una enmienda que da a Alejandro Moreno la oportunidad de reelegirse, lo cual ha provocado la molestia de cientos de priistas críticos. Beatriz sostuvo que fue durante la reunión de la comisión de estatutos donde pidió que siga la redacción vigente del artículo 178 pues, dijo, es antirreeleccionista en todos los sentidos. Ha señalado sin embargo que su posición en la mesa de estatutos no fue la mayoritaria y por lo tanto no se atendió. Paredes fue la carta fuerte del PRI cuando la alianza hubo de definir si iba con ella o con Xóchitl Gálvez a la Presidencia. Y a diferencia de otros priistas no ha asumido una posición de confrontación con Alito. ¿Qué hará en la Asamblea del domingo y en el futuro del PRI? Pendientes.