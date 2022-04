Reforma Electoral plantea reemplazar al INE en 9 meses; oposición la rechaza.

La propuesta presidencial de Reforma Electoral, que desde ayer se encuentra en la Cámara de Diputados, plantea desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y a sus consejeros en un plazo de nueve meses.

Además, propone reformar 18 artículos de la Constitución para, entre otros cambios, conformar un nuevo sistema de representación proporcional en el Poder Legislativo y replantear el financiamiento de los partidos políticos.

La iniciativa busca sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que bajará de 11 a siete el número de consejeros, los cuales serán designados mediante elecciones que se realizarían en febrero del 2023.

Por única ocasión, establece que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán elegidos en una jornada que se realizará el primer domingo de febrero del próximo año. Para ello, la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria en septiembre de este año.

En su tercer artículo transitorio, plantea que los integrantes del Consejo General del INE “cesarán en sus funciones al momento en que sea declarada la elección de (...) integrantes del Consejo General del (INEC) y éstas rindan protesta de ley”.

El nuevo sistema implicará la eliminación de los distritos electorales y, junto con éstos, la estructura electoral distrital: “el nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas”.

También propone extinguir a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a partir de la instalación del Consejo General del INEC.

Además, establece que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) será el encargado de coordinar las acciones de desincorporación y transferencia de archivos, ya que los recursos materiales, humanos y presupuestarios pasarán del INE al nuevo organismo. Por ello, el titular del INE tendrá 15 días, a partir de la vigencia de esta reforma, para entregar un balance financiero al titular del Indep.

Por lo que se refiere a la revocación de mandato, la iniciativa baja de 40 a 33 por ciento la participación en el ejercicio para que sea vinculante, según consta en el artículo 35 constitucional. También se plantea que, durante el proceso, se permitirá la difusión de propaganda “que tenga como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales”.

En el apartado de transitorios, la iniciativa presidencial establece que los magistrados actuales del TEPJF cesarán sus funciones una vez que rindan protesta los magistrados elegidos por la población: “en el mismo momento quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas, y su respectivo patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente”.

Las salas regionales y superior del TEPJF continuarán la sustanciación de los procedimientos jurisdiccionales que se encuentren pendientes de resolución por parte de los órganos locales en materia electoral, los cuales deberán entregar al Tribunal la totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite.

Asimismo, propone reformar los artículos 52 y 56 Constitucionales para que la Cámara de Diputados pase de 500 a 300 legisladores, y el Senado, de 128 a 96. Lo anterior se daría con la eliminación de la mayoría relativa para transitar a un nuevo modelo, en el que se propone elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes.

La reforma propone la eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, y la conservación del financiamiento público para campañas electorales. Determina que los recursos de los partidos, destinados al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, provendrán de aportaciones de personas físicas.

Menciona que los recursos destinados a sus campañas electorales provendrán del financiamiento público, así como de aportaciones de personas físicas mexicanas.También propone la posibilidad de implementar el voto electrónico.

Al ser una reforma constitucional, se requerirán dos terceras partes de los votos de los diputados para que sea aprobada. Es decir, Morena y sus aliados deberán conseguir al menos 58 votos de la oposición.

Propuesta garantiza una democracia plena: AMLO

Con la Reforma Electoral que se envió ayer a la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantiza el voto de los ciudadanos y una plena democracia.

“Es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso”, señaló.

Al ser cuestionado que si con esta iniciativa se buscaba establecer un partido único en el Congreso, al eliminar la representación proporcional, aseguró que se buscaba establecer una auténtica democracia: “quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos, va a ser el voto de los ciudadanos”.

Asimismo, descartó que haya intención de imponer un partido único, tras señalar que lo que se busca es que haya una auténtica y verdadera democracia en el país, “y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso”.

Aseguró que con esta reforma se busca dejar establecido un verdadero sistema democrático, al considerar que la falta de democracia ha sido un problema en la historia del país, que nos ha llevado a imposiciones y han costado mucho al pueblo de México, además de que se busca terminar con los fraudes electorales, tras señalar que él los ha padecido, así como también las imposiciones.

“Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones. Somos víctimas de la antidemocracia, del fraude, llegamos a la Presidencia por voluntad del pueblo, como nunca, los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno, legal, legítimamente”, dijo.

Oposición amaga con frenar el proyecto si no hay diálogo

Partidos de oposición objetaron la Reforma Electoral planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso anticiparon que ésta no será aprobada por la coalición Va Por México. Con matices, advirtieron que defenderán al Instituto Nacional Electoral (INE) y la representación proporcional legislativa.

En el Senado, el bloque de contención dijo estar unido para impedir que sean aprobados los cambios propuestos, afirmaron los senadores del PAN Kenia López Rabadán y Damián Zepeda.

“Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar ni por Palacio Nacional, ni por la conferencia diaria desde Presidencia de la República, ni por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), ni por los bots; estamos aquí representando a millones de mexicanos que están cansados de este pésimo gobierno”, manifestó la vicecoordinadora de la bancada albiazul.

En la Cámara de Diputados, los coordinadores de PAN, PRI y PRD aseguraron que no permitirán un albazo legislativo para aprobar, en un periodo extraordinario, la Reforma Electoral.

En conferencia de prensa, el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, adelantó que las bancadas de oposición presentarán sus propuestas de Reforma Electoral que, aunque serán distintas, confió en que puedan culminar en una sola.

El coordinador panista, Jorge Romero, sostuvo que “defenderán a muerte” la representación proporcional, y el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, subrayó que “no habrá un extraordinario para albazos legislativos”, pero reconoció que se debe hacer un análisis a profundidad de la iniciativa del Ejecutivo.

También los dirigentes partidistas cuestionaron la iniciativa presentada ayer. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la propuesta “es demagógica”, por lo que, dijo, sin diálogo ni consenso no será aprobada, además de que la señaló como una ocurrencia del gobierno de Morena para tener una bandera rumbo a las elecciones, al tiempo de tender una cortina de humo para esconder los problemas que enfrenta el país.

“No vamos a caer en la trampa de Morena y el Gobierno. Es un distractor y no nos vamos a distraer. Los temas electorales se discutirán en el Congreso en el próximo periodo”, expresó.

Moreno Cárdenas manifestó que el PRI tiene una propuesta clara, abierta, para que se genere una mayor competitividad electoral y para que haya sanción a funcionarios del Gobierno que violan la ley, como es el caso de Mario Delgado, dirigente de Morena, a quien acusó nuevamente de ser un “delincuente electoral”.

Al referirse al asunto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, apuntó que la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente “sólo busca que Morena se quede en el poder”, aparte de ser un distractor de lo que consideró malos resultados de Gobierno en los últimos meses.

“Normalmente, en México las propuestas de Reforma Electoral provienen de la oposición, que buscan mejores condiciones de competencia electoral, equilibrio, de no uso y abuso de los recursos del Gobierno, pero cuando ésta viene del Gobierno mismo, es una reforma desde el poder para buscar mantenerte en el poder y es absolutamente inaceptable”, expresó en un mensaje.

El panista añadió que, como partido y como coalición, se buscará hacer una contrapropuesta, como segunda vuelta electoral para elegir presidente de México, con el objetivo de que el próximo sea elegido por la gran mayoría de mexicanos, además de buscar una Constitución que evite la sobrerrepresentación, que actualmente posibilita que Morena tenga más diputados que votos.

Por separado, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, adelantó que la Reforma Electoral no va a pasar, ya que, advirtió, no va a desaparecer al INE ni pondrá a la oposición contra la pared.

“No es verdad lo que se dice que con esto se quiere construir la democracia, pues ya la conquistamos. Usted llegó a la Presidencia gracias a la creación de las instituciones; si no, no hubiera llegado ahí. La verdad es que para acabar con la compra de votos es necesario desaparecer el ejército electoral privado, que son los vividores y son conocidos como servidores de la nación”, aseveró.

En este tenor, el representante del sol azteca ante el INE, Ángel Ávila, aseguró que el Presidente “lo que quiere es un golpe de Estado a la democracia, ya que desea instalar el régimen de partido único”.

Córdova pide no tirar 30 años de logros electorales

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que la propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador plantea reinventar el sistema electoral del país, “rehacerlo de cabo a rabo”.

En entrevista con Adela Micha, observó tres características de la iniciativa: es la primera ocasión en más de tres décadas que se presenta una propuesta en la materia a petición del Gobierno, no de la oposición.

Además, dijo, la iniciativa salió de la Unidad de Inteligencia Financiera y Aduanas, donde operan especialistas en materia electoral, como Pablo Gómez y Horacio Duarte, pero que ahora se dedican a otros rubros, y es la primera reforma que se pondrá a prueba en una elección presidencial.

El presidente del Consejo General señaló que la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador “es una refundación, hay que decirlo con todas las letras”.

Indicó que un tema relevante es que mientras se dio la batalla para sacar al Gobierno de las elecciones, lo que finalmente sucedió a partir de 1996, ahora “se está planteando que el Gobierno proponga a 20 de los 60 candidatos a consejeros; a 10 de los 30 candidatos a magistrados electorales y que la Cámara de Diputados y el Senado, que son órganos políticos, propongan a otros 20 y el Poder Judicial proponga a 20 consejeros, es curioso este planteamiento, lo que llama la atención es que dos órganos políticos (el Ejecutivo y el Legislativo) ahora los presenten”, manifestó.

Córdova insistió que es curioso este planteamiento y señaló que se debe tener cuidado con la reforma, para no tirar 30 años de logros electorales a la basura.

Enfatizó que el Instituto Nacional Electoral hoy es lo que es gracias a la confianza de la ciudadanía, y dijo que si así como está actualmente no podría hacerse cargo de todas las elecciones locales, se tendría que evaluar cómo se pretende que desaparezcan todos los órganos estatales. Sin embargo, puntualizó que definitivamente eso implica que costará más.

Cárdenas pide que árbitro mantenga su autonomía

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe mantener su autonomía, más allá de hacer adecuaciones en sus facultades y estructura.

Durante la presentación de su libro Por una Democracia Progresista detalló que el órgano autónomo debe ser independiente del Gobierno federal o de cualquier institución oficial en el país. Además, mencionó que si bien no conoce de fondo la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el INE debe ser autónomo por el bien de la democracia en el país.

“Yo me inclino porque podamos mantener en el país una autoridad electoral autónoma del Gobierno. Que no la presida, como sucedía anteriormente, el secretario de Gobernación o ningún funcionario designado por el Ejecutivo. Yo, por mí, no veo necesidad de una reforma mayor. Me parece que en este caso el propio instituto electoral, es quien más conoce del tema en este momento”. dijo.

El llamado líder moral de la izquierda mexicana mencionó desde Sinaloa sobre la desaparición de legisladores plurinominales, que en el caso del Senado de la República priva una distorsión sobre el número que se tiene de representantes populares, aunque aclaró que se debe analizar, pues si bien la ley establece que deben existir el mismo número de legisladores, se debe debatir la eliminación de algunos escaños.

La misma situación es para los diputados federales, pues, señaló, se debe analizar, ya que no se debe cancelar la voz de las minorías en el país.

Por otra parte, sostuvo que el calificativo a los legisladores que votaron contra la Reforma Eléctrica es excesivo, ya que “los legisladores tienen derecho a expresar sus opiniones, nos gusten o no”.

“Para calificar a alguien de traidor a la patria necesitarían presentar también cuáles son las condiciones para que se señale a quien quiera que sea como traidor. Me parece que éste es un calificativo excesivo”, subrayó Cárdenas.

El exconsejero electoral, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro

Advierte Ugalde premisas falsas con cambios al INE

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), aseguró que la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador no es acorde con las necesidades y retos del sistema electoral mexicano, porque parte de premisas falsas que sólo van a generar malos resultados, por lo que, estimó, no pasará en el Congreso de la Unión.

“México siempre necesita una buena reforma electoral, pero debe evitar las malas reformas electorales. La iniciativa no va a pasar en el Congreso, ya que muchas de sus propuestas no producen buenos resultados y, en su conjunto, es una mala iniciativa, porque parte de la premisa falsa de que el INE comete fraudes y que está al servicio de las élites; por ello, todo lo que deriva está equivocado”, explicó a La Razón.

Dijo que la iniciativa “parte de una premisa falsa y propone cosas sin sentido”, como pensar que el pueblo va a elegir a los consejeros que van a estar liberados del yugo de los partidos, cuando van a ser apoyados por gobiernos, organizaciones y empresarios para llegar al cargo.

La reforma en su conjunto es mala y, cuando hay una como tal, es preferible que no haya. El sistema electoral mexicano necesita muchas modificaciones, pero las principales no se encuentran en la de López Obrador

Luis Carlos Ugalde, Exconsejero presidente del IFE

Desde su punto de vista, sólo el tema del voto electrónico es lo único bueno, a pesar de que el Ejecutivo tenga como argumentos globales hacer la democracia más barata y ponerla al servicio del pueblo. “En teoría, lo único bueno de la propuesta es el tema del voto electrónico, pero en general, si lo pones en una balanza, lo demás es negativo”, juzgó.

Ugalde Ramírez agregó: “En los hechos, esta reforma sí puede reducir el costo presupuestario del funcionamiento del sistema electoral, pero puede hacerlo a costa de su eficacia; ponerlo al servicio del pueblo se me hace una frase demagógica, ya que el INE cuenta los votos de la gente que los emite y con ello ya está al servicio de la sociedad, aparte de que no ha habido fraudes en años, pero López Obrador insiste en eso”.

Las implicaciones del nuevo instituto es que quede sometido a los partidos políticos —más que antes—, aparte de que el Congreso sea menos representativo debido a la disminución de legisladores y minorías, lo que puede ser un retroceso.

“La reforma en su conjunto es mala y, cuando hay una como tal, es preferible que no haya. El sistema electoral mexicano necesita muchas modificaciones, pero las principales no se encuentran en la de López Obrador”, consideró.

En este tenor, explicó que lo que se necesita es prohibir el financiamiento ilegal de campañas que proviene del crimen, coyotes, contratistas y empresarios, así como detener la interferencia de grupos criminales en las elecciones, como se vio en el 2021, con la movilización de votantes y eliminación de candidatos.

Luis Carlos Ugalde reconoció que el sistema electoral mexicano necesita adecuaciones, pero la nueva iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador no es la adecuada para el país, ni sus circunstancias.

4T cierra filas en torno a iniciativa del Presidente

Funcionarios federales y locales, así como legisladores y militantes de Morena, cerraron filas con la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador y confiaron en que avance en el Congreso.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que todas las iniciativas tienen viabilidad y que el análisis que deberán hacer los legisladores no debe pasar por un cálculo político sólo porque fue enviada por el Ejecutivo federal.

“Todas las iniciativas tienen viabilidad, dependen de la voluntad; hay que analizar la propuesta por sus méritos y no sólo por cálculo político. Creo que sería un error desechar la propuesta solamente porque viene del Presidente de la República”, aseguró el Canciller.

Estimó que el Presidente lo único que hace es reflejar lo que el pueblo ha pedido en los últimos 30 años, y dijo que es necesario analizar los beneficios que dejaría este proyecto con la elección del presidente del instituto electoral, así como la de los consejeros.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Reforma Electoral “fortalece la democracia” y disminuye los costos para el pueblo.

“El presidente López Obrador presentó una reforma al sistema electoral que ahorra 20 mil millones de pesos, desaparece plurinominales, propone voto electrónico y elección de los consejeros, entre otras virtudes. Fortalece la democracia y disminuye el costo para el pueblo”, señaló.

Ante la iniciativa presidencial presentada a la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro anunció que realizará asambleas en todo el país para informar sobre la propuesta.

“A la gente también les estaremos pidiendo su opinión, como lo hicimos en la Reforma Eléctrica; haremos 300 asambleas, (una) por cada uno de los distritos de este país; después haremos asambleas estatales, toda una dinámica de comunicación e interacción, porque lo que la oposición no entiende es que estamos construyendo la democracia participativa, la democracia directa”, expuso la vicecoordinadora morenista, Aleida Alavez.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó que propondrá a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro un amplio debate. Por ello, dijo que se buscará darle difusión no sólo en el Canal de Congreso, el Sistema Público de Radio y Televisión, sino también en todos los concesionarios de radio y televisión, para que el tema se pueda socializar.

Tras señalar que no es un asunto personal, mencionó que se debe hacer una revisión al INE porque “se han convertido en feudos donde sólo dos o tres son los señores feudales, que tienen la guía y la conducción del instituto y rompen los principios de equidad”.

Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que ya era urgente la reforma que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideró que la ciudadanía rebasó a las instituciones electorales.

Afirmó que, si la oposición rechaza esta reforma, no va en contra del titular del Ejecutivo federal o de Morena, sino en contra de la voluntad del pueblo.

Delgado Carrillo aseguró que la forma de sacar adelante la reforma en el Congreso está en manos de los legisladores de su partido, pero reiteró que cuando se vota en contra de asuntos de soberanía del país, se trata de una traición a la patria.

“Cuando se va en contra de los intereses de México, eso se llama traición a la patria. En todo lo demás puede haber diversidad de opiniones, vivimos en esta Cuarta Transformación, en una gran libertad; se respeta el derecho a disentir, se respeta el derecho a la pluralidad. Ahora los partidos votan como quieran en la Cámara, ya no hay coacción como antes, ya no hay maletas de dinero para tratar de cambiar la voluntad de los legisladores”, declaró.

Morena en el Senado afirmó que la propuesta de Reforma Electoral del Presidente responde a una exigencia ciudadana, porque ya están cansados del derroche de la clase política.

El senador Elí César Cervantes Rojas aseguró que la mayoría legislativa buscará sacar adelante la iniciativa presidencial y señaló que, al ser una reforma constitucional, será necesario abrir el diálogo para convencer con argumentos a todos los legisladores.

El miembro de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda llamó a la oposición a reconsiderar su postura ante los temas que, dijo, son demanda de los ciudadanos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que dará seguimiento al trabajo que realice la Cámara de Diputados para, en su momento, procesar la Reforma Electoral.

“En el Senado estaremos atentas y atentos a los trabajos de la colegisladora para, en su momento, ejercer plenamente nuestras facultades como Cámara revisora. Lo haremos pensando siempre en el bien del pueblo y en el fortalecimiento de la democracia en México”, señaló en sus redes sociales.