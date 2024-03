Apoya Presidente a Evelyn en remoción de funcionarios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de remover a los secretarios de Gobierno y de Seguridad del estado por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez, y anunció que serán investigados porque no habrá impunidad para nadie.

“Nosotros apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola. Tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno, y también está solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad”, afirmó.

Explicó que la fiscal de justicia, Sandra Luz Valdovinos Salmerón tiene todo su derecho de recurrir a las instancias correspondientes para impugnar su remoción solicitada por Evelyn Salgado.

La gobernadora de Guerrero que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al de Gobierno, y también está solicitando el cambio de la fiscal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Tiene la facultad la gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso de Guerrero. Si no está de acuerdo en la remoción, con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo, no puede la gobernadora (sustituirla)”, indicó.

Agregó que de acuerdo con las investigaciones, se comprobó que el joven fue asesinado y se pretendieron fabricar hechos que no correspondían con la verdad.

“Nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad, y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero”, refirió en la conferencia matutina realizada en la base aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

La Fiscalía General de la República (FGR), dijo, atrajo el caso, además, continúa abierta la carpeta, en donde se incluye a los exsecretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y de Seguridad del estado, el general Rolando Solano.

Nosotros apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola. Tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno, y también está solicitando que el Congreso lleve a cabo el cambio de la fiscal

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Le hemos pedido a la Fiscalía, que ya atrajo el caso, que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie. No somos iguales, ¿por qué se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala? Porque se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica. Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocaciones y se burlan de que abrazos no balazos, pero ahí están los resultados”, subrayó.

El Presidente indicó que se ha reducido el número de homicidios en el país, disminuye el robo, y en casi 80 por ciento se bajó la cifra de secuestros.

“Digo esto porque los sabiondos, las eminencias que tienen como estrategas los del bloque conservador ya decidieron de que para afectarnos, el tema es exaltar, magnificar todo lo relacionado con la violencia. Esa es su estrategia, nosotros estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad”, finalizó.

DIÁLOGO DIRECTO. Por otro lado, López Obrador rechazó la mediación del senador de Morena, Ricardo Monreal, entre él y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque “no le tengo confianza a los intermediarios”.

“Con todo respeto a mi amigo, compañero, hermano, Ricardo Monreal, lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos porque no les tengo confianza a los intermediarios, no les tengo confianza a los abogados.

“Imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta de Palacio y lleva unos tiradores con piedra, y al mismo tiempo dice que quiere diálogo. No quiero intermediarios, a mí me aconseja mucho el pueblo”, añadió.

CONTINÚAN PROTESTAS: “HAREMOS PRESIÓN”

CON LA ADVERTENCIA de que ejercerán la presión que se necesite, estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos exigieron ante el Congreso del Estado de Guerrero la destitución inmediata de la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos por el asesinato de uno de sus compañeros normalistas.

En una concentración frente al Congreso, demandaron la salida de la fiscal, a quien acusan de estar relacionada con la “siembra” de las pruebas que policías estatales identificaron en el vehículo en el que viajaba Yanqui Kothan, el 7 de marzo.

“La fiscal dice que no se va a bajar del cargo, nosotros como normal rural haremos presión sobre el estado, sobre la capital del país para que se destituya de manera inmediata… Vamos a hacer todo lo posible por destituir a todos los que tienen que ver con el caso y que todos los policías estatales paguen con todo el peso de la ley lo que hicieron esa noche del 7 de marzo”, exclamó uno de los estudiantes.

Previamente, otros inconformes con la situación se expresaron insatisfechos con la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, ya que lo que se busca es dar con el policía responsable de la agresión contra su compañero.