Renuncia Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas: AMLO

Horacio Duarte Olivares renunció a su cargo al frente de la Agencia Nacional de Aduanas, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras arrancar su conferencia matutina de este miércoles.

López Obrador agradeció la colaboración de Duarte Olivares y le hizo un reconocimiento por haber incrementado la recaudación y el decomiso de armas y drogas, previo a su partida para incorporarse a la campaña en el Estado de México.

"Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás lo mismo que en el caso de Tatiana (Clouthier) que nos ayudó tanto a triunfar. Lo mismo Horacio, que va a una tarea a su estado natal el Estado de México, pero ya no podríamos hablar de eso", dijo López Obrador

