Reportan nuevo repunte en contagios de Covid-19

Ante el incremento de casos de Covid-19 en la última semana, afuera del Hospital Juárez de México y del Hospital General La Villa se dejan ver los efectos.

En un sondeo entre 30 pacientes de ambos hospitales, que asistían al área de consulta general, 21 fueron a solicitar atención médica porque en consultorios o clínicas privadas les indicaron que son positivos a la enfermedad, por lo que acudían a esos hospitales por un tratamiento.

Tal es el caso de Armando Hernández Dávila, quien vive en el Estado de México, pero trabaja en la Ciudad de México, “muy cerca del hospital de La Villa”. Refirió que la tarde del martes asistió a consulta médica, pues comenzó a sentir escalofríos y tuvo fuertes dolores de cabeza; por la madrugada presentó fiebre, pero aun así se presentó a trabajar.

“Trabajo en una empresa de armado de cajas de cartón. Desde que empezó la pandemia, nos quitaron el seguro (IMSS). Si falto un día, me quitan lo de casi toda la semana, así que mejor me fui a trabajar. El doctor del consultorio me dijo que tenía Covid, pero me fui a trabajar; hoy ya me sentía más mal y me dijeron de mi trabajo que viniera aquí (Hospital La Villa), pero siempre hay mucha gente; voy a regresar con el doctor de ayer para que me dé el tratamiento”, dijo.

La Secretaría de Salud (Ssa) refirió que de la semana pasada al día martes 21 de febrero fue la primera vez que suben los contagios y fallecimientos, luego de una racha a la baja desde la segunda semana de enero.

La dependencia reportó 20 mil 723 casos nuevos y 197 muertes por Covid-19 en la última semana. Del 7 al 14 de febrero se dieron 18 mil 879 casos nuevos, mientras que en la del 15 al 21 de febrero (un día menos) fueron los más de 20 mil contagios mencionados.

Las autoridades sanitarias también subrayaron que los casos activos estimados de Covid aumentaron por primera vez en semanas. Hoy hay activos 24 mil 966, un incremento de mil 554 respecto a la semana pasada, los cuales encendieron las alarmas en entidades como la Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Querétaro y Nayarit.

Y aunque la guardia se ha bajado en muchos estados e incluso ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, se detectó que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos, y que en conjunto arrojan el 64 por ciento de todos los acumulados registrados en el país, son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora.

En Puebla, sus autoridades indicaron en días pasados que se contuvo la cadena de contagios de Covid-19 durante la sexta ola y derivado de que la entidad entró en una etapa de estabilización de casos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes anunció la suspensión en forma indefinida del uso obligatorio de cubrebocas.

Para Berenice Oliva, trabajadora de maquila, quien tiene 38 años de edad y dos hijos, es de “impotencia” la situación de las normas sanitarias. Ella dice: “Cuido mucho de mi salud y la de mis hijos, uso mi cubrebocas, pero en el trabajo no todos quieren usarlo y ahora me dicen que ya me contagié. Diario vengo desde Ecatepec a la ciudad; me dijeron que aquí en el Hospital Juárez dan buena atención y no tan costosa, para el Covid,”, refirió, quien fue diagnosticada con el virus ayer en un consultorio particular.