El nerviosismo está a todo lo que da, lo sabemos, sin embargo, en algún momento tenía que llegar el día. La Universidad Nacional Autónoma de México publicará los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura para el ciclo escolar 2024-2025.

Pronto podrás saber si fuiste admitido o admitida en la carrera que elegiste, en resultados que podrás conocer en la página web de la Dirección General de Administración Escolar. Para que sepas cuándo puedes consultarlos, así como la hora y el enlace al sitio de la DGAE, aquí te compartimos toda la información.

Si aplicaste el examen de admisión para estudiar en la UNAM, te deseamos la mejor de las suertes.

Resultados UNAM 2024: ¿Cuándo, en dónde y a qué hora puedo consultarlos?

Los aspirantes a nivel licenciatura que realizaron el examen de admisión para el ciclo escolar 2024-2025 de licenciatura y así ingresar a la UNAM, conocerán los resultados este jueves 18 de julio, fecha programada por la propia Máxima Casa de Estudios.

Para hacerlo, deberás ingresar al sitio web de la Dirección General de Administración Escolar, DGAE, el cual te compartimos a continuación: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2024/index.html. La hora en la que se darán a conocer los resultados es a partir de las 17:00 horas, sin embargo, desde poco antes puedes estar refrescando la página para que puedas obtener tu resultado lo más pronto posible.

Lo que te pedirán para ingresar al sitio es tu número de folio y tu CURP. Debes saber que si no puedes consultar los resultados de manera digital, podrás hacerlo también en los planteles de la UNAM en donde realizaste el examen de admisión.

Si realizaste examen de admisión para la UNAM, entonces pendiente de los resultados. Cuartoscuro.

¿Qué sigue tras los resultados de admisión a la UNAM?

Luego de consultar los resultados y si resultaste seleccionado o seleccionada, deberás realizar el examen diagnóstico de inglés así como responder la hoja de datos estadísticos en el periodo establecido en la etapa 5 de tu Instructivo de la Convocatoria 2024. De esta manera obtendrás tu diagnóstico del examen. Deberás presentarlo entre el 20 y el 26 de julio para que te vayas preparando.

Para obtener la documentación de ingreso, deberás descargar e imprimirla en caso de que tu tipo de ingreso corresponda a Bachillerato UNAM, Sistema Incorporado a la UNAM, Segunda Carrera (en caso de ya contar con el título), Cambio de Plantel, Cambio de Sistema y/o Cambio de Modalidad. Este trámite estará disponible del 22 al 26 de julio.

Si tu tipo de ingreso corresponde a Sin antecedentes en la UNAM, Cambio de Ciclo o Cambio de Carrera, obtendrás tu documentación de ingreso en local de registro de aspirantes, con cita. En caso de no tener alguno de los documentos o están en mal estado, deberás solicitar la reposición o duplicado a la instancia correspondiente, pues si no los entregas en tiempo y forma, no podrás completar tu inscripción.

La inscripción será del 29 de julio al 2 de agosto, de acuerdo a la programación de cada plantel. ¡Mucha suerte!

