En reunión con Biden no se tocó tema de Ovidio Guzmán, afirma Adán Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que en la reunión que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden no se tocó el tema de la detención de Ovidio Guzmán.

Previo a una reunión con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García comentó que Sinaloa ya se encuentra en calma, incluso el municipio en donde fue detenido el presunto narcotraficante.

“Acabo de hablar con el gobernador de Sinaloa y se ha restablecido el orden, incluso en el municipio de Jesús María ya regresó a la normalidad”, detalló.

López Hernández indicó que los asuntos a tratar en la reunión con diversos sectores son la gobernabilidad y la reforma electoral entre otros.

“Vamos a tener una reunión con los sectores del estado para platicar de la gobernabilidad del país, de la reforma electoral y para escucharlos, ya que es una especie de diálogo que hemos venido haciendo con todos los estados”, aseveró.

Añadió que la visita a Veracruz no es un asunto de campaña, ya que el tema de los espectaculares que se denunció previamente, no fue su responsabilidad ya que se deslindó en tiempo y forma.

“Agradezco a quien los haya colocado, pero exhorto a que este ejercicio no se haga. Yo estoy en otros asuntos y no son tiempos electorales, aparte que a uno lo avala su trabajo y cuando antepone el ejercicio de su encargo no se necesitan coordinadores”, agregó.

El encargado de la política interior del país recordó que hace tres meses estuvieron en Jalapa, Veracruz para exponer lo que era la reforma a la Guardia Nacional.

Detalló que el mandatario veracruzano es un valuarte de la política pública, aparte que es emanado de las filas de Morena.

