Van por “revivir” a la Marea Rosa con protesta ante el INE por supermayoría

El Frente Cívico Nacional (FCN) espera una gran convocatoria para este próximo domingo, en lo que será una extensa movilización en el Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar la “sobrerrepresentación” que pretende Morena en el Congreso de la Unión para la siguiente legislatura, manifestación cuya apuesta central es reactivar a la Marea Rosa.

Amado Avendaño, vocero de la organización civil, convocante a dicha manifestación, expuso que el objetivo fundamental de la protesta es también “revivir” la Marea Rosa, que el año pasado y en febrero anterior, antes de las elecciones, hizo diversas manifestaciones en favor del Poder Judicial, del INE y de su entonces candidata, Xóchitl Gálvez.

Después de los resultados de las elecciones del 2 de junio, las estimaciones de Morena y sus aliados es que obtengan mayoría calificada (dos tercios de la representación) en la Cámara de Diputados, algo que la oposición considera una sobrerrepresentación, al no tener la votación suficiente y considerando el máximo de legisladores permitidos por el artículo 54 constitucional.

“Invitamos a todo mundo, incluso a los de los partidos, pues a final de cuentas ellos son los primeros interesados en el tema. Nosotros queremos que haya mucha gente de todos lados, ya que vamos a buscar revivir a la Marea Rosa”, explicó Avendaño a La Razón.

Adelantó que consideran también elevar la presión ante las autoridades electorales, en caso de que en el INE se consume la supermayoría de la Cuarta Transformación.

“Estamos convocando a la Marea Rosa para que vengan todas las organizaciones, pues el primer paso es en el órgano electoral, pero en caso de que avance y pase en el Legislativo, lo que vamos a hacer es ahora movilizarnos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como manera de hacer presión”, indicó.

Detalló que los personajes políticos que ya confirmaron su asistencia son la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez; los también senadores Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, además de Guadalupe Acosta Naranjo.

Describió también algunas limitaciones para la protesta del próximo domingo: “Estamos evaluando que es un espacio bien complicado para la gente que esperamos, pues a pesar que no tenemos un estimado, sabemos que van a llegar personas de muchas ciudades a la manifestación”.

El activista dijo que realizaron un scouting para ver cómo está el lugar, ya que, geográficamente es complicado, pues no hay zonas para estacionarse, está pegado al Periférico y las jardineras complican que más personas puedan congregarse.

“Lo más cercano que vemos para la gente es la estación del Tren Ligero Xomali, por eso le pedimos, en primera instancia, permiso al INE y a la alcaldía para que no haya problemas”, indicó.

Amado Avendaño explicó que se le pidió permiso al INE para usar su explanada, así como a la alcaldía Tlalpan, pero hasta ahora no ha habido respuesta; por ello, dijo que lo más probable es que hagan su protesta en los alrededores del órgano electoral.

Advirtió que, en caso de que pase la sobrerrepresentación, también van a impugnar ante el Tribunal Electoral con diversas acciones legales, además de la nueva concentración masiva.

En respuesta a la convocatoria, la Marea Rosa confirmó en sus redes sociales su asistencia a la movilización de este domingo: “En Unid@s y la Marea Rosa nos sumamos a la convocatoria que hace el Frente Cívico Nacional, en contra de la sobrerrepresentación legislativa”.

La secretaria general del PAN, Noemí Luna, agradeció la invitación que hizo la sociedad civil; sin embargo, precisó que, al ser un esfuerzo ciudadano, no tienen contemplado acudir como dirigencia, pero en caso de que vaya algún integrante de esa fuerza política, lo hará como ciudadano.

“Nosotros agradecemos los esfuerzos que está realizando la sociedad civil para evitar la sobrerrepresentación, pero tampoco queremos contaminar su lucha, ya que ellos convocaron y, por el momento, no tenemos contemplado acudir”, explicó la panista.

Recalcó que, por su parte, harán los esfuerzos necesarios legales para evitar que Morena “se apodere” del Poder Legislativo, pues advirtió que quien está realizando las estimaciones es solamente la Secretaría de Gobernación (Segob), a pesar de que no le compete.

Cuestionada sobre si existe la posibilidad de que acudan al TEPJF en caso de que resulte favorecido Morena, aclaró que podría ser que tampoco asistieran, ya que ellos tienen otros caminos legales a seguir.

Por separado, la exdiputada federal y dirigente de Nueva Izquierda del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que el sol azteca tampoco participará en la movilización; sin embargo, adelantó que sí acudirán algunos políticos, como ella.

“Como PRD no vamos a asistir, pero como ciudadanos sí acudiremos algunos, ya que es una lucha que se debe emprender desde la sociedad civil”, apuntó.

La perredista dijo que es muy importante que la población sea escuchada por los órganos electorales, además de que se puede interpretar de manera adecuada la Constitución, para que no exista “un agandalle”, por parte de Morena y sus partidos aliados.

De igual manera, Cynthia López Castro, diputada federal del PRI, aseguró que tampoco van los dirigentes tricolores. “No creo; yo no voy”, afirmó.

Los manifestantes advirtieron que este próximo domingo cerrarán Periférico durante su movilización en el INE, además de las calles cercanas.

Descalifica posturas de Córdova y Valdés

El Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador descalificó a los expresidentes del INE e IFE, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, respectivamente, a quienes calificó de incongruentes al mantener dos posturas distintas en el caso de la asignación de diputaciones plurinominales, y cuestionó qué clase de demócratas son.

“Uno no puede decir una cosa un tiempo y decir otra, si no ha cambiado la Constitución, si no ha cambiado la ley. Si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, por qué ahora quieren modificar la leyes y los procedimientos. ¿Nada más por el enojo, por no coincidir con nosotros? ¿Qué clase de demócrata es? ¿Somos demócratas cuando nos conviene?”, cuestionó.

López Obrador arremetió, de nueva cuenta, contra los exconsejeros electorales y la protesta que realizarán el domingo el Frente Cívico Nacional y la denominada Marea Rosa, donde criticó que Valdés Zurita sea el orador oficial; “no, pues van mejorando, puras finísimas personas”, señaló.

El Presidente insistió en que la ley establece que la asignación de los espacios plurinominales se deben establecer a partir de la votación por partido y no por coaliciones.

“La Constitución establece que no puede haber sobrerrepresentación, pero establece cuáles son los límites, no deben pasarse los partidos de una cantidad de diputados (…) y la ley específica habla de lo mismo, de cuántos diputados plurinominales tiene derecho cada partido. Ellos dicen que no debe de repartirse a los plurinominales por partido sino por coaliciones, pero eso no está en la constitución ni en las leyes”, aseguró.

Por lo anterior, criticó la posición adoptada por Lorenzo Córdova y su cambio de opinión a lo que hace unos años expresó con relación a la distribución de los diputados plurinominales.

“Él sostuvo que era legal la entrega de plurinominales en elecciones anteriores y ahora cambió, pero se puede constatar en sus declaraciones, no voy a estar aquí aclara y aclara sobre qué dijo antes y qué dice ahora. Pero vamos a hacerlo, para ver si así entra en razón; eso se llama congruencia”, recalcó.

Al referirse a Leonardo Valdés, el mandatario recordó que fue él quien lo llamó a reconocer su derrota en la elección presidencial de 2012 cuando ganó el priista Enrique Peña Nieto, a pesar de que se comprobó que hubo un gasto excesivo en esa campaña con las tarjetas Monex y recursos de Odebrecht.

“Todavía no se había calificado la elección y ya estaba recomendando que aceptáramos la derrota porque presentamos recursos por el uso de dinero excesivo en la campaña de Peña que terminó demostrándose, porque después se descubrió que la empresa Odebrecht le había entregado dinero al PRI en la campaña de Peña.

“¿Saben qué resolvió en ese entonces el IFE (a cargo de Valdés)? De que quien había rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros; entonces, ¿qué autoridad moral tienen? Era cuando repartían los monederos electrónicos para obtener los votos, Monex, y millones de tarjetas Soriana y dinero a raudales”, recordó.

López Obrador enfatizó que las aportaciones de la empresa petrolera Odebrecht están probadas en la declaración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en la Fiscalía General, las cuales fueron a parar a la campaña de Peña Nieto en 2012.