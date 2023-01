Monreal afirma que Poder Judicial requiere asumir un papel protagónico en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que el Poder Judicial requiere de una transformación profunda y asumir un papel protagónico en México.

Al participar en la presentación del libro “El nuevo Sistema de Justicia Laboral en México”, de Sergio Javier Molina Martínez, expuso que la justicia en el país todavía no es confiable para los ciudadanos, ya que existe un déficit de credibilidad en su impartición.

Comentó que, por ello, el Consejo de la Judicatura necesita de un profunda transformación, la cual ha quedado pendiente .

"La justicia aún no logra en México ser aceptada y ser confiable por los ciudadanos y las ciudadanas; hay un déficit de credibilidad en la impartición de justicia. Y vaya que la justicia federal está mejor evaluada que la justicia local"

El también coordinador de Morena en la Cámara alta reconoció que ha visto cómo muchos jueces y magistrados actúan con autonomía, tarea que, admitió, no es fácil .

"Me consta que en el Poder Judicial de la Federación puede haber un mayor número de individualidades que no se dejan presionar o que actúan en razón de los criterios que en la jurisprudencia, la Constitución y la ley les obliga. Es una tarea no fácil"