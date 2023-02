Ricardo Monreal confía en que se aclare video en el que aparece senadora con fajos de billetes.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó su respaldo a la senadora Rocío Abreu y confió en que se aclare el tema del video en el que aparece recibiendo fajos de billetes.

Ante los medios de comunicación, se refirió a los videoescándalos de colaboradores cercanos a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respecto a quien apuntó que no tenía mayor comentario.

Sin embargo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó su confianza en que la senadora del guinda pueda aclarar el tema.

te puede interesar Anpec trabaja en amparo masivo contra decreto que prohíbe exhibición de cigarros

El político zacatecano comentó que no había platicado con la senadora campechana sobre el tema, pero le manifestó su confianza como una excelente senadora.

“Tengo mucha confianza de la senadora Rocío Abreu, la he visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años, no voy a cambiar mi opinión. No lo sé, ella tendrá que comentar, pero la senadora Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó”, declaró.

JVR