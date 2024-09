Ricardo Monreal descarta que reforma al Poder Judicial pueda ser invalidada 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que haya posibilidad para que la reforma judicial que acaban de aprobar sea invalidada, ya que se cuidó todo el procesamiento legislativo.

“Eso no, no, no hay no hay forma, no hay forma. Se cuidó, se cuidó todo el procedimiento, se cuidó cada una de las etapas del proceso y se dio una amplia deliberación en torno a esta reforma. No hay forma de que alguien intente invalidar lo que las dos terceras partes han expresado de manera libre”, declaró al término.

En medio de los cuestionamientos que opositores hicieron sobre el quórum que se anunció para abrir la sesión y la autenticidad de quienes se encontraban allí, refirió que se cuentan con grabaciones en las que se puede constatar la identidad de los asistentes.

“Fue una etapa complicada difícil, pesada, incluso para ustedes que cubrieron el evento, todo está grabado. los votos las caras los rostros de el proceso”, dijo.

Comunicó a los diputados de la 4T que la presidenta electa Claudia Sheinbaum los felicitó por su desempeño en el debate y haber aprobado la reforma.

Reiteró su defensa al proyecto al asegurar que México es el que gana y ahora corresponde al Senado sacar adelante el proceso legislativo para que se concrete el plan judicial.

“Fuimos a refrendar lo que en las urnas nos pidieron la mayoría de los electores en México entonces nosotros creemos que gana México y ahora le toca al Senado como Cámara revisora y luego a las legislaturas locales quienes van a terminar a concluir este proceso legislativo”, comentó.

