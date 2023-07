Ricardo Monreal se deslinda de bardas con su nombre; asegura que pedirá que las quiten

Ricardo Monreal aclaró que las bardas que están pintadas con su nombre no las hizo él, sino que son de sus simpatizantes, a los que les pidió que las borren para cumplir con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entrevistado en Xochimilco, confirmó que las "corcholatas" serán convocadas por Mario Delgado a una reunión, aunque dijo que no tiene la precisión de cuándo será.

Dijo que en dicho encuentro no buscará profundizar en las diferencias, porque es más fuerte su sentimiento de unidad, aunque refirió que son evidentes los problemas que se han enfrentado por la colocación de propaganda por parte de sus otros contrincantes.

Los barrios originarios son un referente de la Ciudad de México: sus raíces, tradiciones y cultura los hacen únicos. ¡Gracias, Xochimilco! pic.twitter.com/MCCDc23mmu — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 30, 2023

Sin embargo, al ser cuestionado por las bardas con su nombre, aseguró que no han sido autorizadas por él, sino que fueron pintadas por simpatizantes, a los que les pedirá que las quiten.

No obstante, reconoció que es posible que no alcancen a quitarlos en el periodo de cinco días estipulado por el órgano electoral, en cuyo caso podrían cargarlo como gastos a sus actividades, como sucedería en el caso de los espectaculares de las otras "corcholatas".

“Es que en el caso de que no se bajen los espectaculares y no se despinten las bardas no hay sanción, sino simplemente se pondrán en gastos de precampaña de los aspirantes. Eso es lo que dice el lineamiento, en el caso de que se incumpla con los cinco días para bajar los espectaculares, para borrar pintas, para quitar los camiones que circulan. Si así no lo hacen, entonces cargarán a su partido en gastos de campaña lo que se erogue”, declaró.

JVR