Ricardo Monreal: desde el Senado se construye un Estado de bienestar social

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, destacó que en este sexenio se está construyendo un Estado de bienestar social en México, en el que la Cámara alta tiene un papel fundamental.

Aseguró que gracias al trabajo legislativo se garantizó la protección de la salud, el derecho a pensiones dignas y el sistema de becas, así como el acceso permanente a los programas sociales.

“En nuestro camino hacia la transformación, hemos impulsado programas sociales que ayudan a los que más lo necesitan. Vamos juntos hacia la construcción del verdadero Estado de bienestar”, expresó en un mensaje que difundió en sus redes sociales, con motivo de su informe de resultados en los últimos tres años.

te puede interesar Ricardo Monreal anuncia comisión en Senado para determinar abusos de poder en Veracruz

Recordó que, en marzo de 2020, el Senado aprobó, por unanimidad, la reforma al artículo 4 de la Carta Magna, que eleva a rango constitucional el acceso a los programas sociales.

De esta manera, explicó, las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos y personas con discapacidad, así como el sistema de salud para quienes carecen de seguridad social, se convirtieron en derechos consagrados en la Constitución.

El también coordinador de Morena en el Senado asentó que, de esta manera, la Cámara alta ayuda a construir el rumbo hacia el verdadero Estado de bienestar social.

La condición social de los más vulnerables se va a atenuar y se va a resolver. Esto es lo que hicimos en nuestra Legislatura, entre otras muchas cosas Ricardo Monreal

Antes, el senador por Zacatecas recordó que, en 2018, el nuevo gobierno encontró un sistema de salud con hospitales abandonados, sin equipos médicos, a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil especialistas.

Las senadoras y los senadores de Morena y sus aliados afrontamos esta situación convencidos de que mexicanas y mexicanos tienen derecho a una atención médica digna, acceso a tratamientos de salud innovadores y de vanguardia y personal médico con mejores remuneraciones Ricardo Monreal

Dijo que, además, se aseguró la compra de medicamentos, vacunas e insumos en el extranjero a precios competitivos.

En ese sentido afirmó que el plan de vacunación ha sido exitoso y que “el pueblo mexicano merece un sistema de salud de vanguardia; trabajamos para lograrlo y para lograr condiciones más justas y dignas para todos, para todas”.

“Seguramente tú, yo y muchos otros ya fuimos vacunados. Para nosotros, el plan de vacunación ha sido exitoso y ha sido justo. No las mismas tranzas, no los mismos negocios, no los mismos intereses; la población es la única que merece atención, decoro y trato digno”, manifestó.

avc