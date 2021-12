Ricardo Monreal asegura que INE cuenta con recursos de sobra para revocación de mandato

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) rebasó sus facultades al posponer la realización de la revocación de mandato y aseguró que cuenta con recursos de sobra para organizar el ejercicio.

Subrayó que el órgano electoral violó el principio de legalidad, porque no hay un solo artículo de la ley que les permita aplazar la revocación de mandato.

El senador por Zacatecas insistió en que el INE tiene recursos de sobra, por lo que puede reducir su presupuesto y generar ahorros con la disminución de salarios, la eliminación de viajes al extranjero y al interior de la República, evitar los excesos y la contratación de demasiados asesores.

Ricardo Monreal afirma que el TEPJF puede “corregirle la plana” al INE

Ricardo Monreal estimó que se requiere “hacer un esfuerzo” en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no con cambios al presupuesto “porque eso no se puede hacer, dado que es un acto consumado, un ejercicio de plena autonomía de la Cámara de Diputados, y tampoco se podría convocar a un periodo extraordinario solo para ese propósito. No lo contempla la ley y no hay forma de que se altere el presupuesto como se aprobó”.

El también coordinador de Morena en la Cámara alta aseveró que ahora la única salida que se puede encontrar a esta situación está en manos del Poder Judicial, pues estimó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede “corregirle la plana” al INE .

“Si ya cometieron el error estos seis consejeros, de aprobar una cosa que no les compete legalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede enmendar ese error legislativo, ese error constitucional y ese error de invasión de poderes”. Ricardo Monreal

Monreal señaló que si los magistrados electorales no arreglan este tema, entonces se podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, aunque están de vacaciones la mayoría de sus integrantes, tiene siempre una guardia de dos ministras que pueden atender la controversia constitucional que se plantee.

MJ & EASZ