Rommel batea las políticas de Ana Guevara

Y fue Rommel Pacheco, el nuevo director de la Conade, el que tras asumir el cargo ha decidido dar un volantazo para separarse desde el primer momento de las políticas de exclusión que implementó en el sexenio que recién terminó Ana Gabriela Guevara. “Vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad, que es la que se encarga de las becas, de que se considere cada caso y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno, y los que ya están en ese procedimiento, revisarlos para ver cómo podemos revocar lo que está sucediendo”. El exclavadista acudió ayer a la instalación de la Comisión del Deporte en el Senado y dio cuenta de su decisión de apoyar a los deportistas, ofrecerles puertas abiertas y comunicación y trabajar con federaciones. O sea lo opuesto a la exvelocista. Uf.