Rosario Robles fue chivo expiatorio, dice oposición

Partidos de oposición aseguraron que la actual administración federal se ha caracterizado por perseguir a quien no piensa como ellos y denunciaron que sigue existiendo un evidente pacto de impunidad con la gestión pasada, pues se buscan “chivos expiatorios” y no sancionar a los verdaderos culpables de la corrupción que hay en México.

En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que la absolución de la exsecretaria de Desarrollo Social en la administración federal pasada, Rosario Robles Berlanga, es parte de una lucha que se ha mantenido desde el inicio de este sexenio por inculpar a cualquiera por la denominada Estafa Maestra, aunque sólo se trató de un chivo expiatorio.

“Lo de la Estafa Maestra fue uno de los aspectos más emblemáticos en el sexenio pasado. Encontraron una chiva expiatoria, Rosario Robles, y se le fueron encima a ella, y aunque voluntariamente fue a declarar, supuestamente con el compromiso de que tendría trato especial, cuando lo hizo simple y sencillamente la detuvieron”, explicó el perredista.

También destacó que nunca le pudieron comprobar, con elementos suficientes, su culpabilidad, pero aun así le negaron beneficios como la prisión domiciliaria, pues le sacaron el tema de la falsificación de un documento cuando en realidad fue inventado.

“Evidentemente hubo una prisión por razones políticas y, aunque no se sabe su grado de participación en la Estafa Maestra, es difícil pensar que ella es la pieza central en toda la maraña de cosas que se revelaron en el tema”, indicó.

Ahora que ya está absuelta, enfatizó que no hay, hasta el momento, responsables por ese escandaloso fraude del sexenio pasado, lo que, de acuerdo con Zambrano, confirma una actual vigencia del pacto de impunidad por el acuerdo entre el actual Gobierno federal y la administración anterior.

Zambrano Grijalva aseguró que en la actualidad no hay que confiarse de la administración federal, ya que a este Gobierno se le tiene que leer al revés; esto es, “si dice que no hay venganza, es que sí la hay, por ello no debemos descartar que se pongan a identificar a quienes le han dañado más la imagen, para acusarlos de algo y meterlos a la cárcel”.

La Razón publicó este sábado que un juez federal determinó sobreseer el proceso penal contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Enrique Peña, al resolver que el delito de uso indebido del servicio público, por el que se acusaba en el caso de la llamada Estafa Maestra, no existe, y por tanto se queda sin materia y ordena su absolución total. Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará.

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, señaló que la absolución de Rosario Robles fue un proceso totalmente desaseado, pues si bien estuvo tres años tras las rejas, no se juzgó de manera adecuada, lo que deja ver que en México la impartición de justicia es selectiva.

“No se llevan a cabo los procesos adecuados de justicia, pues fueron muchos años de luchar de Rosario Robles y su hija, de demostrar su inocencia, sin un proceso apegado a derecho.”, consideró.

La panista sostuvo que hasta el momento sigue la persecución con todos los integrantes de la oposición, pues la actual administración manda el mensaje de que quienes no estén de acuerdo con su forma de actuar, están en contra de ellos, situación que le ha generado desencuentros.