Las rutas de Noroña

Y nos cuentan que en el Senado de la República ayer hubo una pequeña escaramuza. Ocurrió cuando le preguntaron a Gerardo Fernández Noroña sobre el amago que hizo de regresar la senaduría, ante su inconformidad de no dirigir la bancada morenista. Él respondió: “Nunca dije eso”, pero le mostraron la grabación por lo que al final ofreció disculpas. No pasó a mayores, como no lo hará tampoco su inconformidad, pues ayer reveló que no pidió Gabinete ni Coordinación a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sino sólo conocer el despacho presidencial. También anunció que será “un senador de a pie” y recorrerá “todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador”, algo que a sus fans evocó el modelo que siguió AMLO para ganar la Presidencia. ¿Será?