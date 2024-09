Saltan gobernadores en el PAN

Ante el marasmo en que se encuentra sumido el PAN, derivado de derrotas y de recientes fracturas, fueron de plano los gobernadores emanados de ese partido los que anunciaron que se pondrán adelante en el proceso de refundación. En un pronunciamiento que hicieron ayer, las y los mandatarios de Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, anticiparon: “Estamos sumergidos en una crisis profunda, como nunca desde 1976. Negarla no es opción. Ignorarla, suicida. Hay que enfrentarla ya, antes de que se vuelva terminal. Hay con qué y sabemos cómo. Hacer lo mismo no sólo nos llevará al mismo resultado: nos hará desaparecer”. Los gobernadores no son los únicos que han hecho ver la situación grave del albiazul. Apenas el viernes, el nieto de Manuel Gómez Morin protestó en la sede panista para acusar que la dirigencia actual, encabezada por Marko Cortés, tiene secuestrado al PAN.