Santiago Creel pide no tener miedo al diálogo; reitera a AMLO diálogo sobre estrategia de seguridad

Nadie debe temer a diálogo cuando se trata de buscar soluciones al problema de la inseguridad, aseguró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien reitera su llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo reciba y escuche su propuesta para abatir esta problemática.

Santiago Creel, en diversas entrevistas tanto en la Cámara de Diputados como en otros eventos públicos, manifiesta su intensión de platicar con el titular del Ejecutivo así:

Insisto en el diálogo por la seguridad porque no soy insensible al dolor que provoca la violencia y la inseguridad a las familias mexicanas. No tenga temor, sé dialogar y respetaré su investidura. Será por el bien de México Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

El panista recordó que en su función como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de Vicente Fox, tuvo bajo su responsabilidad la seguridad nacional y obtuvieron buenos resultados que impactaron de manera positiva en la población.

Como titular de la Segob, Santiago Creel dijo que participó en el diseño y ejecución de la estrategia de seguridad con la cual se logró disminuir casi el 40 por ciento de la violencia en México.

Por ello, con todo el respeto y claridad de saber lo que puede aportar en estos momentos de crisis por la inseguridad, el diputado federal panista le solicita al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no cierre las puertas al diálogo y lo recib a.

Presidente, usted habla de cuidar su agenda, yo hablo de cuidar a las familias mexicanas. Por favor no se confunda. Mi aspiración nada tiene que ver. La reunión que solicité fue como ciudadano y ex Secretario de Gobernación. No priorice el tema electoral sobre el de seguridad Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Aseveró que la violencia se puede reducir y que a AMLO le "haría muy bien" escuchar a alguien de las administraciones anteriores, que en los últimos 50 años logró reducir la inseguridad y los homicidios.

Santiago Creel conminó al primer mandatario a privilegiar su obligación como responsable del Gobierno federal para construir un mejor futuro, lo cual se logrará cuando escuche varias voces que plantean soluciones.

Y señaló: “¿Por qué la reunión con usted? Porque usted es el Presidente y usted decide qué sucede en su gobierno. Seguramente le han informado que me he reunido con casi todos los funcionarios de seguridad en su gobierno y no hay respuesta ni siquiera contra lo planteado”.

RFH