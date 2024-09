Sauri dice que Alito ya no es líder del PRI

Luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio un revés a la intención reeleccionista de Alejandro Moreno al frente del PRI, Dulce María Sauri dijo que ahora este partido se encuentra sin dirigencia y que es importante urgir a los priistas a seleccionar a su nuevo dirigente.

Advirtió que se debe designar una dirigencia provisional, en espera de lo que resuelva el Tribunal Electoral sobre las impugnaciones a la Asamblea Nacional del tricolor, las modificaciones estatutarias y la reelección del Comité Ejecutivo Nacional.

“La convocatoria para elegir una dirigencia provisional debe suceder cuanto antes para garantizar que el partido tenga una base sólida con miras al futuro. La falta de liderazgo podría afectar gravemente la capacidad del PRI de consolidarse como una fuerza política relevante en México”, señaló Sauri a La Razón.

Dulce María Sauri, Exdirigente del PRI

Según la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Comisión del INE ha rechazado las reformas estatutarias que permitirían la reelección del líder priista por dos periodos más, es decir, hasta por un total de ocho años.

La exdirigente dijo que si el PRI como partido, como organización política, acude al tribunal, debe ser el partido quien va a firmar la solicitud, es decir, “va a ser el representante del PRI ante el Consejo General del INE, porque el presidente del partido y la secretaria general concluyeron su función el 29 de agosto”.

Aclaró que la determinación del INE restituye la legalidad para el PRI, ya que la asamblea nacional del 7 de julio fue declarada inválida porque se hizo en un periodo prohibido por la ley que reformen los partidos sus documentos básicos.

“Siguen vigentes los estatutos en los términos de antes del 7 de julio, particularmente el candado que impide la reelección de la dirigencia nacional”.

Pese a que dice aun es incierto el panorama para el Revolucionario Institucional, la expresidenta de la Cámara de Diputados aseveró que no dejará al partido y pretender seguir trabajando por éste, aunque aseguró que ahora se mantiene a la espera de los siguientes pasos que habrá de ejecutar el partido que durante años vio ser líder en este país.

“Yo no voy a dejar al PRI, es una opinión personal, no puedo responder por otras personas y sus propias circunstancias, pero sí me preocupa mucho todos los que nos están dejando, todos los que se fueron e hicieron al PRI la institución que es hoy en día”, señaló.

De acuerdo a la expresidenta del instituto, uno de los mayores errores que tiene el Revolucionario Institucional es que se ha entendido erróneamente el concepto de “disciplina partidista”, pues dijo que lejos de ayudar al partido, lo han dañado al aceptar el silencio y no construir consensos a partir de la crítica.

Asimismo, Sauri Riancho recordó que desde el pasado viernes el grupo que le ha hecho frente a Moreno dijo: “Alejandro Moreno ya no es presidente nacional del PRI y debe abandonar el cargo”, esto en una opinión conjunta firmada por los exdirigentes, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza y Manlio Fabio Beltrones.