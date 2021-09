Scherer deja un vacío en la Presidencia: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el vacío que deja Julio Scherer al dejar la Consejería Jurídica de la Presidencia “va a ser difícil de llenar”.

En conferencia de prensa, destacó que fue un colaborador leal y eficaz del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nosotros teníamos interlocución con él porque así lo decidió el Ejecutivo, era el enlace prácticamente con el Congreso y Julio Scherer actuó con talento y respeto con el Congreso, nunca tuvimos dificultades, nunca se entrometió con nuestra función, nunca abusó de su poder, vaya que lo tenía o que lo tiene, porque para mí era el hombre más cercano anímicamente al Presidente, por eso a muchos nos sorprendió Ricardo Monreal, presidente a de Junta de Coordinación Política en el Senado

te puede interesar Julio Scherer no se merecía una salida accidentada: Germán Martínez

Salida de Scherer no significa que haya fracturas en gabinete: Monreal

Subrayó que, por ello, la salida de Scherer, sobre la cual dijo que ya le había platicado con anticipación, deja un vacío que será difícil de llenar, pero aclaró que eso no significa que haya fracturas al interior del gabinete federal:

Vacíos, pero no hay ni fisuras ni fracturas, hay simplemente una recomposición del gabinete y hay cambios naturales en cada mitad del sexenio, yo lo veo como una normalidad Ricardo Monreal, presidente a de Junta de Coordinación Política en el Senado

Cuestionado sobre si Scherer podría ocupar otra posición o ser ministro de la Corte, Monreal señaló que Scherer “sería un excelente funcionario en donde esté”.

El también coordinador de Morena en el Senado señaló que los integrantes del gabinete federal no pueden identificarse entre duros y moderados.

“Adán Augusto, por ejemplo, yo lo ubico a Adán Augusto, en el bando de los moderados y ubico a la señora que sustituyó a (Scherer), Estela, en el bando de los moderados, quiere decir que el Presidente tiene el 100 por ciento de los moderados y yo creo que el Presidente actúa con prudencia y moderación”, indicó.

El senador zacatecano comentó que él no considera que pueda ser parte del gobierno federal: “No, yo estoy aquí, a mí me gustaría continuar aquí, soy un legislador natural, me gusta sufrir, me gusta la mala vida, no va a ocurrir, pero si me invitara, ya lo vería”, dijo.

oat