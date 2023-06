SCJN protegió intereses de ‘minoría rapaz y corrupta’ al ‘tirar’ Plan B Electoral, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haberse entrometido en las facultades del Poder Legislativo al haber invalidado la segunda parte del Plan B de Reforma Electoral.

En conferencia matutina desde Chiapas, el mandatario federal dijo que el fallo del máximo tribunal lo interpreta como una “actitud política” para proteger los intereses de una “minoría rapaz y corrupta” que, ante la pérdida de poder, ha convertido al Poder Judicial en un “supremo poder conservador”.

“Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder; es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos… Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, de los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría; como ya no pueden dominar en el Ejecutivo y Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador”, reclamó.

Acusó que es en este poder donde ahora se quieren refugiar los “delincuentes de cuello blanco” por lo que ahora magistrados, ministros y jueces, “con honrosas excepciones” son “sus empleados”.

Negó recurrir a un decreto para reformar al Poder Judicial, pues, dijo, entonces quienes respaldan la decisión de la Suprema Corte “pondrían el grito en el cielo” y acusarían que el gobierno actual se ha convertido en una dictadura y les daría motivo para impulsar sus campañas.

“¡No! Nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 2018, hasta que el pueblo dijo basta, lo que había era un gobierno oligárquico”, dijo.

Insistirá en “Plan C” para reformar al Poder Judicial

Insistió en la búsqueda del Plan C hacia 2024, donde espera que Morena consiga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma judicial con la que se pretende que ministros sean electos mediante el voto popular.

“Ya sabía que iban a anular la ley electoral entre otras cosas, porque estos ministros —y me gustaría— que me contestaran, violan la Constitución, en particular el 127, que establece que no pueden ganar lo que tiene como percepción el presidente de la República… ¿Con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo?”, agregó.

El presidente hizo un llamado a no “caer en la provocación” de discutir la decisión de la Corte, a cuyos ministros acusó también de “menospreciar al pueblo”.

Síguenos en Google News.

AM