‘Seguimos convocando al renacimiento de México’: Sheinbaum presenta Diálogos por la Transformación

Con el objetivo de incluir todas las voces en la construcción del segundo piso de la transformación, la precandidata de “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los “Diálogos por la Transformación”, un ejercicio que busca incluir a científicos, empresarios, especialistas y al pueblo de México en la conformación del proyecto de nación.

“Creemos que la prosperidad es compartida o no es prosperidad, creemos y anhelamos el bienestar y la felicidad del pueblo de México, creemos que, por el bien de todos, primero los pobres. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México”, fue el mensaje de la precandidata.

Aclaró que el movimiento no pretende la construcción de pensamientos homogéneos y por ello es importante la participación de todas y todos, para así llegar a proyectos y propuestas más consensuadas e incluyentes en diferentes temas de la vida pública.

“No quiere decir que estemos de acuerdo en todo y qué bueno, no queremos pensamientos homogéneos, para eso es la democracia, lo importante es continuar dialogando, por eso este ejercicio lleva el nombre de 'Diálogos por la Transformación'. Me siento profundamente orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mujer y orgullosa de ser mexicana, y vivir esos momentos maravillosos que vive nuestra patria”, agregó.

Claudia Sheinbaum, precandidata de "Sigamos Haciendo Historia", lidera los "Diálogos por la Transformación" para construir un México más inclusivo. Foto: Especial

Aprovechó para recordar los 17 puntos estratégicos que implican la continuidad de la transformación, como son mantener la austeridad republicana, disciplina financiera fiscal; mantener programas sociales para convertirlos en derechos; seguir aumentando el salario mínimo; impulsar la inversión pública para desarrollo regional con bienestar, fortalecer educación pública, fortalecer el acceso a la salud pública, dar continuidad al acceso a la vivienda digna, garantizar justicia para pueblos indígenas, igualdad sustantiva para las mujeres y diversidad sexual.

Así como fortalecer la posición de México en el TLCAN, con más empleos y salarios dignos; impulsar el desarrollo científico y tecnológico; acelerar transición energética; impulsar una política de protección y restauración de los recursos naturales; trabajar para garantizar el derecho al agua; promover soberanía alimentaria y apoyo al campo; brindar seguridad y paz como fruto de la garantía de justicia; y finalmente, la Reforma al Poder Judicial.

Por su parte, el coordinador general de estos “Diálogos por la Transformación”, Juan Ramón de la Fuente, destacó la oportunidad histórica de participar, todos los sectores de la sociedad, en la construcción del proyecto de nación, de una manera incluyente y abierta.

“Hoy nos presenta el país la oportunidad de seguir contribuyendo a su desarrollo con más justicia, con más libertad, con menos desigualdad. Tenemos ante nosotros una causa noble y una oportunidad histórica: consolidar la transformación del país y hacerlo de una manera cada vez más inclusiva, abierta y con una profunda convicción democrática y dialogante”, expresó.

Durante su intervención, Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, celebró la creación de estos espacios para incluir las posturas diversas y diferentes en varias temáticas que tienen que ver con la vida pública.

“Es muy importante celebrar y reconocer la construcción de estos espacios colectivos plurales e incluyentes. Para construir espacios incluyentes en la época actual, una de los principales elementos es el intercambio de visiones y posturas diversas, de posturas divergentes, una posición incluyente que tiene abrir el diálogo entre diversos actores que forman parte de cada temática”, subrayó.

Mensaje de Claudia Sheinbaum. Video: Especial

Finalmente, en representación de los empresarios, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) agradeció la invitación y reconoció que solo con diálogo se pueden construir mejores propuestas.

“Acudimos con mucho interés a este encuentro en el que habremos de intercambiar reflexiones entre los diferentes miembros de sectores y los que tienen la aspiración de encabezar el próximo gobierno. Si mantenemos el diálogo como eje principal de nuestras reflexiones, seguramente habremos de generar los mejores resultados para el país”, concluyó.

En este primer encuentro estuvo presente el equipo que conforman los Diálogos por la Transformación. Encuentro con la sociedad civil: Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua; Gerardo Esquivel Hernández, ex gobernador del Banco de México; Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad en la Ciudad de México; Altagracia Gómez Sierra, presidenta grupo empresarial PEO; Susana Harp, senadora y presidenta de la Comisión de Cultura; Jorge Marcial Islas Samperio, investigador y académico sobre el cambio climático; David Kersenovich, médico investigador, Premio Nacional de Ciencia; Lorenzo Meyer Cosío, investigador, Premio Nacional de Ciencias y Artes.

También acudieron Irma Pineda Santiago, poeta zapoteca, representante de pueblos indígenas en foro de la ONU; Rosaura Ruíz Gutiérrez, ex directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Olga Sánchez Cordero, ex ministra, ex secretaria de Gobernación; Violeta Vázquez, codirectora de Cuadernos de la Lingüística en el Colegio de México; Arturo Zaldívar, ex ministro de la SCJN; José Merino, ex titular de la Agencia de Innovación Pública en CDMX; Diana Alarcón González, coordinadora general de Asesores de la Jefatura de Gobierno; Juan Antonio Berdegué Sacristán, representante regional de la ONU para la agricultura y alimentación; así como la senadora Ifigenia Martínez y empresarios, académicos, científicos, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación.

