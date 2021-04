Voy a seguir haciendo periodismo: Loret de Mola

Carlos Loret de Mola afirmó que "voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea", a pesar de la embestida que, dijo, se montó en su contra en la conferencia mañanera por un caso de hace 16 años sobre la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, por el cual, agregó, ya se ofrecieron disculpas.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el periodista se refirió a los señalamientos que se le hicieron en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de haber participado en el montaje de diciembre de 2005, cuando fueron capturados los presuntos secuestradores.

"Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces y he enfrentado consecuencias legales, y él no. Él para esconder la realidad hace un montaje cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea", aseguró.

Ante la embestida del presidente, aquí mi respuesta: seguir haciendo periodismo, #AlCostoQueSea pic.twitter.com/teB1UO2V7q — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 7, 2021

Loret de Mola sostuvo que no tiene nada que ocultar, ya que el montaje fue transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento y fue condenado por todos, e incluso por él en repetidas ocasiones.

“Mi error fue no darme cuenta desde el estudio donde yo conducía el noticiero”, abundó.

Lamentó que López Obrador realice toda una “escenificación para no asumir la responsabilidad de su gobierno en el caso de las vacunas que no se aplicaron”.

"Hoy hizo una representación precisa de lo que es su gobierno: ante cualquier dificultad, error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados sino buscar desesperadamente a quién inculpar", sostuvo.

De paso, expuso Loret de Mola, aprovechó para atacar a quien le sea incómodo, "en este caso a un periodista que no se ha sometido a lo que el Presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa, adularlo y aplaudirle".

Mencionó que López Obrador y sus colaboradores no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, con lo cual dice todo sobre el nivel de gobierno actual y de quien lo encabeza.

"Lo importante es él, solo él, su imagen y sus rencores, y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo. ¿Montajes, me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión, el que fue a visitar enfermos de COVID y resulta que eran soldados actuando; el que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia?

"Me acusa de montaje el de las millones y millones y millones de vacunas compradas, que ya venían; el que miente con las cifras de muertos por la pandemia, el que dice que gracias a él no hubo crisis económica, cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, empresas cerradas, ahogándose”, cuestionó.

El periodista yucateco aseguró que López Obrador no ha podido desmentir las noticias relacionadas con su hermano Pío, su prima Felipa, el productor Epigmenio Ibarra o Manuel Bartlett.

En la conferencia matutina de este miércoles se retomó el video difundido en diciembre de 2005 cuando supuestamente se realizó la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta.