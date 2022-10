Senado cancela comparecencia de Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán

El Senado de la República formalizó la cancelación de la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval , y del titular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán , programada para este miércoles.

La Junta de Coordinación Política emitió un acuerdo en el que modificó el publicado previamente sobre las comparecencias de los funcionarios y, según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, sólo fungirán como “acompañantes”.

En el nuevo acuerdo se precisa que en la comparecencia del gabinete de seguridad, programada para este miércoles, solo participará la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Originalmente estaba previsto que también comparecieran los titulares de la Sedena, de la Marina y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

El coordinador del PAN, Julen Rementeria, denunció que de última hora se modificó el acuerdo, para que no comparezcan los titulares de Sedena y Semar.

Es una descortesía por parte del grupo mayoritario haberlo hecho, haber pasado un albazo, que es lo que es. (...) El cambio fundamental es que sólo comparecerá, hablará, hará uso de la voz la secretaria de Seguridad y, pudiendo acompañar, ni siquiera establece ninguna obligación de asistir o no, por parte de los secretarios de la Marina y del Ejército

En respuesta, el líder de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, rechazó que se trate de un “albazo”, ya que dijo que, históricamente, los dos titulares de las Fuerzas Armadas jamás han comparecido ante el pleno, solo ante la comisión bicamaral de seguridad nacional y en un esquema de absoluta secrecía, por tratarse de temas sensibles.

No es cierto, es inexacto, (...) y yo fui muy transparente con ellos y les comenté que, históricamente, no hablan en comparecencia los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional; que esa es la tradición y que solo hablaría la secretaria de Seguridad Pública, como ha ocurrido en otras comparecencias. Pero, que sí van a acompañar y a escuchar todas las intervenciones los secretarios de Defensa, de Marina y, probablemente, el secretario de Gobernación. Yo hablé con ellos, no hay ningún albazo, ni ninguna sorpresa