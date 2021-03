Senado descarta crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

El Senado de la República descartó la elaboración de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENUT).

Durante la reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, se informó que de común acuerdo entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se determinó desechar el uso de datos biométricos, fotografía y huellas dactilares para crear un padrón de los dueños de líneas celulares.

Durante la revisión de la minuta, aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2019, Gabriel Székeli, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, dijo que hay un acuerdo para establecer un mecanismo que permita evitar las llamadas telefónicas de extorsión.

Además, dijo que contar con una herramienta de soporte para registrar y almacenar la totalidad de los datos biométricos requiere una inversión mínima de 20 millones de dólares, es decir, alrededor de 400 millones de pesos.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la SSPC, insistió en que sí debería haber un RENUT, como lo proponía la iniciativa de ley que presentó el diputado con licencia, Mario Delgado, y que fue avalada por la Cámara de Diputados, pues eso permitiría “saber quien está detrás de las líneas de extorsión telefónica”.

Los expertos en seguridad, convocados por el senado, advirtieron que un registro de esta naturaleza, con 120 millones de usuarios, representa un alto riesgo, porque si no se aplican los candados suficientes, esa información podría caer en manos de criminales o partidos políticos.

Rafael Eslava, especialista en seguridad del IFETEL, advirtió que en 2009, se intentó construir un RENAUT, pero se abandonó porque “el propio Congreso de la Unión en aquel momento, estableció una contrarreforma legal que eliminó el RENAUT y señaló que el registro no garantizaba la veracidad de los datos y menos en el caso de que se pretendiera usar para cometer un delito no sirvió para detener a los responsables, reconoció la inoperancia de los concesionarios para verificar la información recabada, por lo tanto el RENAUT tiene un precedente que no debemos dejar de observar para no cometer los mismos errores”

Los panelistas advirtieron que la propuesta de crear un Registro Nacional que permitiera acceder a la geolocalización de personas y contar con sus datos biométricos podría terminar en tribunales por la fuga de información de datos personales en resguardo de particulares.