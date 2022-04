Desde el Senado, PAN acusa a Morena de cobrar "moches" para campañas en Tamaulipas

El Grupo Parlamentario del PAN y diputados locales de Tamaulipas denunciaron en el Senado de la República diversos delitos cometidos por Morena para llevar dinero ilegal a sus campañas locales, entre ellos, la negociación de presuntos "moches".

Los legisladores expusieron que las denuncias que se han presentado en contra de Mario Delgado por presuntos acuerdos con hucahicoleros para desviar recursos a las campañas en el estado de Tamaulipas, así como y la corrupción de la coordinadora de los diputados locales de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mujica, quien negocia moches con empresarios al inflar facturas para desviar dinero a las campañas de sus candidatos.

Este jueves se han presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por parte de las representaciones de los tres partidos a nivel nacional, del PAN, del PRI y del PRD, por delitos cometidos presuntamente por Mario Delgado.

“Hoy más que nunca se necesita continuar con el buen rumbo que lleva el estado, acabar las inercias del pasado, continuar con las buenas prácticas del presente, para que no vuelva la inseguridad como estaba desbordada en el estado, que continúe con senda que se ha podido ir logrando poco a poco en el gobierno actual, y no queremos, ni los mexicanos ni os tamaulipecos tampoco dar un paso atrás, pensar en que el gobierno, el partido en el gobierno a nivel nacional se alía con presuntos huachicoleros es un muy, pero muy mal presagio para los próximos años en Tamaulipas, por eso no podemos permitir que esto pase sin castigo y que lo sepan los ciudadanos de México y los ciudadanos de todo el territorio tamaulipeco”, reiteró el coordinador Julen Rementería en conferencia de prensa.

En este evento participaron la senadora Kenia López Rabadán y el senador Ismael García Cabeza de Vaca.