En el Senado no pasará juicio político contra consejeros del INE, advierte PAN

El PAN en el Senado exigió a Morena “que le baje dos rayitas” a sus amenazas de juicio político en contra de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), porque advirtió que no tiene los números suficientes para que avance en la Cámara Alta.

La vicecoordinadora Kenia López Rabadán explicó que a pesar de que en la Cámara de Diputados es posible que avance el procedimiento, porque el guinda y sus aliados cuentan con los votos suficientes, éste se frenaría en el Senado de la República.

“La Cámara de Diputados tendría que sesionar y acordar este juicio político, se erige en una Cámara de acusación y probablemente en este exceso de subordinación al Presidente podrían aprobar ahí, porque se necesita la mitad más uno de los votos, pero después tendría que pasar al Senado de la República y la decisión del Senado, que se erige en jurado de sentencia.

“Requiere dos terceras partes y lo primero que habríamos de decirle a Mario Delgado y a todos los que están amenazando (con juicio político a los consejeros) es que no tienen dos terceras partes para esa aberración, Morena no tiene los votos para cumplir esta amenaza, porque en el Senado no tienen las dos terceras partes”, enfatizó.

En conferencia de prensa, subrayó que lo que se necesita para que el INE organice la revocación de mandato son recursos, por lo que lo realmente necesario es que sesione la Comisión Permanente para que convoque a la Cámara de Diputados y ésta avale más recursos para el órgano electoral.

La senadora panista confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en breve lo relacionado con los recursos que requiere el INE para llevar a cabo este ejercicio.

“Ojalá y lo resuelva pronto, desde este espacio se hace necesario decirle a los integrantes de la SCJN que una vez que regresen a sus labores puedan resolverlo lo más pronto posible a propósito del INE y de los presupuestos, no es un tema menor, ser lo más independiente posible”, manifestó.

