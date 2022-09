Senado va por tercera ronda de votación para elegir al presidente de la Mesa Directiva.

Después de que en una segunda votación no se alcanzó la mayoría necesaria para definir al nuevo presidente de la Mesa Directiva, el pleno del Senado de la República determinó ir a una tercera votación parlamentaria .

“Deberemos realizar una nueva votación por cédula, nuevamente se les va a entregar los sobres personalizados y podrán marcar a favor, en contra o en abstención”, anunció la todavía presidenta, Olga Sánchez Cordero.

El líder de la mayoría legislativa de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que su bancada está de acuerdo en la tercera ronda de votación, ya que a su candidato, Alejandro Armenta, sólo le hace falta un voto.

Estamos de acuerdo en la repetición, lo cierto es que hay presentes 121 senadores y la mayoría absoluta son 61 y el compañero Alejandro Armenta obtuvo 60, entonces no tenemos ningún inconveniente en que se repita una y otra vez hasta que se repita la mayoría absoluta

Luego de que varias senadoras de Morena reclamaron que la senadora Verónica Delgadillo, quien estaba como secretaria en el escrutinio de los votos se bajó de la Mesa Directiva con un papel y eso era una irregularidad, senadores del PRI pidieron hacer a un lado este debate y proceder a la nueva votación, porque el plazo vence a la medianoche.

“Ya se cantó, ya se votó, ya se decidió, lo que corresponde, vámonos a otra votación, ya para no seguir en una discusión de si se bajó o no la secretaria, vámonos a una tercera votación”, señaló el senador del PRI, Manuel Añorve.

En el mismo sentido se expresó el también senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de Morena:

Tenemos que nombrar hoy la Mesa Directiva, eso no cabe la menor duda y el reglamento establece que si no se alcanza la mayoría absoluta se repite el procedimiento, por lo tanto, no perdamos tiempo y vamos a una nueva elecció