Senadora Cynthia López deja el PRI tras polémica ausencia en reciente votación

La senadora Cynthia López Castro anunció su salida del PRI argumentando diferencias irreconciliables con el liderazgo del PRI.

"Hoy quiero informarles, con mucho sentimiento, con un altísimo respeto a la militancia priista, con respeto al dirigente Alejandro Moreno, les digo renunció al PRI, les agradezco mucho, seguiré trabajando para mi ciudad y mi país", expresó durante una coferencia de prensa en el Senado de la República.

Durante la conferencia de prensa en la que anunció su decisión, agradeció al partido por la oportunidad que le brindaron, sin embargo aseguró que "Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe".

🔴 Conferencia de prensa de la senadora Cynthia Iliana López Castro https://t.co/SEzjRuligV — Senado de México (@senadomexicano) October 29, 2024

Respecto a la controversia reciente al ausentarse de la votación sobre la reforma antiamparo explicó "no pude votar, sin embargo mi voto no fue definitorio para darle la mayoría califcada a Morena y tergiversaron toda la versión y hubo un linchamiento, y no voy a permitir eso".

Aseguró que luchará por los dos millones de votantes que confiaron ella "a todos los capitalinos les digo, merecen política de altura y no campañas de desprestigió".

Nego haber recibido instrucciones del coordinador de Morena y aseguró que se sintió ofendida ante esta acusación. "Luego luego en esta visión machista, misógina, es le dio instrucciones porque es mujer".

Aclaró su ausencia en la votación

A través de un videomensaje en sus redes sociles, la senadora había aclarado que no se vendió, ni acordó nada con Morena, luego de que su ex grupo parlamentario pidió una explicación de por qué no votó, durante la sesión del jueves anterior donde se debatió la “supremacía constitucional”.

Reconoció que fue un error no haber votado durante la sesión, pero explicó que se sintió mal por la extensa jornada, salió a tomar aire y al regresar ya se había votado.

"Me equivoqué por no votar, pero quiero aclarar que mi voto no fue definitorio para aprobar esta reforma. No me vendí, no acordé. no hablé, son puras mentiras y descalificaciones. Soy un ser humano, me sentí mal y no pude regresar. Ofrezco disculpa, pero no voy a permitir me estén difamando que me vendí a Morena por querernos dividir “, explicó.

Ofrezco una disculpa pública. Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar . Mi compromiso firme con quienes me dieron su confianza ! Mi voto no le dio la mayoría a Morena ya la tenían con 84 votos. pic.twitter.com/bzr76vNJSK — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) October 26, 2024

