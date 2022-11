SEP comenzará a reprobar a estudiantes de nivel básico, confirma AMLO

Por segunda ocasión el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que reconocer que no fue consultado por las decisiones adoptadas por su gabinete.

La primera de ellas fue la decisión de votar por aplicar sanciones a Rusia en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ahora por la medida adoptada por la Secretaría de Educación Pública(SEP) para aplicar un programa piloto que regresa las calificaciones reprobatorias para el nivel básico.

El jueves, el mandatario dijo que era falso que se hubiera adoptado la medida y que solo lo hacían para atacar a su administración. Sin embargo, fue corregido por el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, quien le dijo que efectivamente se había aprobado la medida.

Hoy el mandatario, tuvo que reconocer que a partir de diciembre iniciará la evaluación para alumnos a partir del tercer año de primaria y toda la secundaria que pueden reprobar y deberán recursar el año.

Las secretarias y secretarios tienen libertad les tengo toda la confianza y no todo me lo consultan. Si esa política está avalada por el Consejo Técnico y también por la secretaria de Educación, pues yo la apoyo, pero no soy todólogo, no soy sabelotodo

López Obrador dijo que él tiene una especialidad en Ciencia Política y Administración Pública, pero para temas en los que no tiene un conocimiento profundo se apoya en especialistas y ejemplificó el caso del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt), donde María Elena Álvarez-Buylla, quien estaba presente en la conferencia mañanera.

Tengo una profesión, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, pero si me toca un tema de María Elena no, porque ella es la experta. Ahora si me preguntas ¿cuál es el modelo económico que estamos aplicando? te contesto muy bien, incluso es una aportación inédita, no se dice patentar, pero si vamos a dejarlo muy bien definido porque no tiene que ver con la política