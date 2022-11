Reitera AMLO su llamado a votar por candidatos a presidente y legisladores.

Luego de que convocara a votar en bloque por los partidos que garanticen la continuidad de la transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recordaba que había convocado a que hubiera una “avalancha” de votos para su movimiento.

“Yo no dije que sea una avalancha para un partido en particular, o no lo recuerdo, es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación sea partido, bloque o coaliciones ese es el debate”, trató de corregir el mandatario federal durante su mañanera de este viernes..

Sin embargo, insistió en que los electores deben dar su voto tanto al candidato a la presidencia como a los representantes al Congreso, pero deben ser para quienes garanticen que seguirá el cambio.

Yo lo que planteo por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas para limitar la democracia. Yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México



Señaló que durante los últimos 30 años, lo que ha llamado el periodo neoliberal, los oligarcas buscaron atajar a dirigentes que promovían cambios para el país y que se manifestaron en contra de los cambios que llevaron a la privatización de los bienes nacionales, lo hicieron no solo desde el interior, sino que incluso usando despachos y medios internacionales.

Así lograron las llamadas “reformas estructurales modificando la constitución, no dejaron nada en las leyes secundarias, porque esas se pueden modificar con la mitad más uno de los diputados, en cambio para la reforma constitucional se requieren dos terceras partes”.

El Presidente reiteró que esa estrategia buscaba que el Presupuesto de Egresos, que es aprobado en exclusiva por los diputados con mayoría simple, fuera la forma de contener a los gobiernos.

Vamos a quitarle el congreso, imagínense si el presidente no tiene mayoría en la cámara de diputados para el Presupuesto; no tiene mayoría el presidente como era antes, cómo le hacía Carstens tres años por unanimidad porque había moches, compraban a los legisladores porque les daban oficios de autorización para hacer obras, es una vergüenza Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

RFH