SEP: ¿Habrá puente la primera semana de regreso a clases? Esto sabemos

Este lunes 26 de agosto próximo, millones de niños y niñas regresarán a clases para comenzar un nuevo ciclo escolar, correspondiente al periodo 2024-2025, en todo México. A partir de ese momento da inicio el calendario tal y como lo hizo público hace unas semanas la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, padres y madres de familia, así como tutores y tutoras legales, se preguntan si el viernes 30 de agosto habrá clases debido a que es el último viernes del mes. Ante esto, la respuesta la tenemos para ti y así puedas planear mejor la primera semana de clases con tus pequeños en casa.

SEP: ¿Habrá puente en la última semana de agosto, regresando de vacaciones?

Niños y niñas en México regresan a clases este lunes 26 de agosto, precisamente en la última semana del octavo mes del año. Recordemos que, de acuerdo al calendario escolar publicado por la SEP, cada último viernes del mes, las clases en nivel básico, léase preescolar, primaria y secundaria, se suspenden.

Para esa primera semana de clases no habrá Consejo Técnico Escolar, es decir, el viernes 30 de agosto no se suspenderá la actividad escolar, por lo que no habrá puente en la última semana de agosto. El primer puente escolar será hasta el lunes 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

Calendario de la SEP para el ciclo escolar 2024-2025. Foto: SEP

Miles regresan a las aulas antes del 26 de agosto

Aunque el inicio de las clases oficialmente está marcado para el lunes 26 de agosto, miles de maestros y maestras de nivel básico regresarán una semana antes a las aulas, debido a que se prepararán para recibir a los millones de estudiantes que comenzarán el ciclo escolar 2024-2025.

El siguiente día festivo que gozarán de descanso los y las estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, será el lunes 16 de septiembre, que, como te comentamos anteriormente, también significará el primer puente del nuevo periodo educativo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.