”Sería un honor presidir Morena”: Luisa María Alcalde

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, aseguró que “sería un honor” ser la dirigente nacional de Morena, pues con ello podría trabajar en la consolidación del partido a nivel nacional como herramienta de lucha.

“Para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidacion del partido; que sea una herramienta que pueda durar muchos años, una herramienta de lucha, de defensa, de la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos”, aseveró en entrevista con periodistas que publicó en sus redes.

Señaló que Morena está más allá de un partido, ya que es un movimiento verdadero y vivo, donde hay diferentes personas con pensamientos e ideas, que desde que inició el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un crecimiento amplio que es necesario cuidar.

“Es un espacio que no es sólo una herramienta para ganar elecciones, sino que promueve la participación popular, donde hay debate y revolución de las consciencias. Se tiene que cuidar mucho a Morena para que esté siempre apegado a sus principios e ideales, y cercano a la gente.

Luisa maría Alcalde, Secretaria de Gobernación

“Yo creo que Morena tiene ese enorme reto, que es el de no perder la mística y de no perder la visión de la gente; por ello, ya es muy distinto a cómo inició. A mí me tocó en 2011 acompañar a Andrés Manuel López Obrador a conformar Morena como asociación civil, y más tarde, conformarse como partido con las asambleas estatales”, agregó Alcalde Luján.

Añadió que la gente quiere que siga el rumbo del país con Morena, pues se demostró en la pasada elección, cuando 35 millones de personas votaron a favor de Claudia Sheinbaum como Presidenta.

El pasado miércoles, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, mostró su simpatía para que Alcalde encabece el partido guinda, lo anterior, luego de que el actual dirigente, Mario Delgado, tendrá que dejar el cargo, por ser llamado a encabezar la Secretaría de Educación en el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum.