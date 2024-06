Sheinbaum agradece a mexicanos por su triunfo del 2 de junio | Discurso

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, celebró este domingo los resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) que la daba como ganadora para la presidencia de la República.

Te dejamos aquí el discurso que emitió Claudia Sheinbaum

TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE IMPORTANTE DE LA CANDIDATA ELECTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR LA COALICIÓN “SIGAMOS HACIENDO HISTORIA”, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO (CSP): Muy buenas noches a todos y a todas. De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, la diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos. Y es importante dar a conocer que aun considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores.

Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero, sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación.

Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México.

CIUDADANOS: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

CSP: Y como no he dicho en otras ocasiones: no llego sola, llegamos todas; con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.

Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy con su participación demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas.

Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de “Fuerza y Corazón por México” por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano, reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas.

Como lo dije en El Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero.

Nuestro gobierno será… Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad. Será un gobierno con Austeridad Republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles y a la electricidad.

Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación y actuaremos apegados a las leyes y al derecho.

Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y, por convicción, nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa; la diversidad de género y sexual. Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación.

Respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera que fomente el bienestar social y el desarrollo regional, garantizando siempre el respeto al medio ambiente.

Dedicaremos por convicción el presupuesto público para garantizar todos los Programas del Bienestar iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todos los programas a los que nos comprometimos.

Vamos a ampliar el acceso a los derechos del pueblo de México, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura; es decir, a seguir construyendo un verdadero estado de bienestar. Asimismo, consolidaremos los proyectos estratégicos y ampliaremos la infraestructura de trenes, carreteras, caminos, puertos, aeropuertos; promoveremos la soberanía energética, las energías renovables y el desarrollo científico y tecnológico.

Continuaremos con una política exterior basada en nuestros principios constitucionales de: no intervención, cooperación internacional para el desarrollo, autodeterminación de los pueblos y construcción de la paz.

Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad, como hasta ahora ha sido y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera.

Con el sur y el Caribe, seguiremos ampliando nuestras relaciones de amistad, junto con todo el mundo. Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad, avanzaremos con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional; la inteligencia y la investigación para la seguridad pública y la coordinación de las instituciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. Es decir, nuestra política de seguridad y justicia será de atención a las causas y de cero impunidad.

Gracias a todas y a todos por las felicitaciones que hemos recibido, he recibido ya felicitaciones de diversos jefes de Estado y de diversas personalidades. Gracias en especial a la llamada que recibí hace un momento y a su video que se hizo público, gracias a la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país.

Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano para seguir construyendo la grandeza de nuestra patria. Ténganlo por seguro: estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México. Muchas gracias.

¡Que viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

