Sheinbaum asegura que cuidará y engrandecerá al Tren Maya

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cuidará de la “grandeza” como el Tren Maya, que calificó como uno de los “más grandes legados”, una obra única en el mundo y que, además, “es un símbolo de la transformación”.

Como parte de la gira conjunta que ambos emprendieron tres semanas atrás, visitaron Campeche para supervisar los avances y funcionamiento de la obra férrea del sexenio.

Durante la Inauguración del Museo de Edzná, la exmandataria capitalina agradeció al titular del Ejecutivo Federal, a los ingenieros militares y demás trabajadores por “rescatar” la memoria colectiva con el Tren Maya, del cual aseguró que habrá continuidad en su mandato.

“Vamos a dar continuidad al Tren Maya, a los planes de justicia; a seguir rescatando estos hermosos sitios arqueológicos, la atención y construcción de nuestro destino, junto a nuestro pueblo diverso y alegre, porque el 2 de junio del 2024 hubo un mandato: con el pueblo todo y sin el pueblo nada. La prosperidad es compartida o no será. Gracias Presidente, gracias a todos los trabajadores por esta grandeza. Presidente, tenga la certeza de que la vamos a cuidar y engrandecer”, dijo.

Tras reiterar la crítica al modelo neoliberal que acabó con los trenes de pasajeros, esta administración los retomó y “recuperó el papel del Estado” en la rectoría del desarrollo de México, así como la importancia de las empresas públicas que promueven no sólo la inversión pública, sino también la privada.

Con esto, destacó que la obra también “descubrió” el potencial de los ingenieros militares para el desarrollo del país.

Vamos a dar continuidad al Tren Maya, a los planes de justicia; a seguir rescatando estos hermosos sitios arqueológicos. La prosperidad es compartida o no será. Presidente, tenga la certeza de que la vamos a cuidar

y engrandecer

Claudia Sheinbaum

Virtual Presidenta electa

Comparó esta obra en el sur del país con la construcción del segudo piso en la Ciudad de México bajo la administración de López Obrador, pues narró que también hubo personas que se opusieron al proyecto por inconformidad con las condiciones en que vivían y que el entonces Jefe de Gobierno capitalino le instruyó atender.

“Caminó personalmente todas estas colonias y fue dando instrucciones a cada uno de nosotros, a todo el equipo para dar una atención especial con programas de bienestar. Cualquier similitud con el Tren Maya no es pura coincidencia, es una concepción de lo que debe tener una obra estratégica no prioritaria, sino estratégica, y del desarrollo con justicia. Esa es la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo.

OFRECE AVANCE. Durante la inauguración, el Presidente López Obrador anunció que a mediados de septiembre estará concluido todo el circuito de mil 540 kilómetros del Tren Maya, luego de las dificultades que se enfrentaron para su construcción y afirmó que esta obra no se puede comparar con ninguna otra en el mundo.

“Estoy muy orgulloso de que se esté avanzando. Y decía que es para presumir porque no hay en el mundo una región como lo que fue y sigue siendo la nación maya, no hay, así de Palenque, Edzná, Chichén Itzá, Tulum, Calakmul, no, una región tan amplia donde florece una gran cultura, no hay en otras partes. Hay sitios importantes, sí está desde luego Atenas en Grecia, pero aquí son varias Atenas”, aseguró.

Entre gritos de “presidente, presidente, es un honor estar con Obrador”, el tabasqueño subrayó que con la construcción del Tren Maya su gobierno quiere que se conozca la grandeza cultural que hay en esta región del sureste, además de comunicar las antiguas ciudades mayas con las bellas ciudades como Campeche.

“A mediados de septiembre ya vamos a inaugurar completo, vamos a cerrar todo el circuito, Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega. Vamos a terminar los mil 540 kilómetros del Tren Maya”, informó.

También reconoció a los ingenieros militares que han apoyado en esta obra ferroviaria, así como a los empresarios del sector turístico como Daniel Chávez; Carlos Slim, de Grupo Carso, así como a los trabajadores de la construcción que, afirmó, son de los mejores del mundo.

“Y si lo dudan, pregunten en Los Ángeles, en Nueva York, cuando se van nuestros paisanos migrantes, ¿a quiénes prefieren de los migrantes? A los mexicanos”, expresó durante un mensaje que estimó sería corto, pero “ya me piqué y como no hablo de corrido, me falta nada más agradecer a Diego (Prieto, titular del INAH)”,expuso.

Estoy muy orgulloso de que se esté avanzando. Y decía que es para presumir porque no hay en el mundo una región como lo que fue y sigue siendo la nación maya, no hay una región tan amplia donde florece una gran cultura

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

También se dijo contento y muy fortalecido por el triunfo de Sheinbaum, porque “se cayeron mitos, se hablaba de que el pueblo era mal agradecido, pues durante mucho tiempo se dijo: ‘Si te metes de redentor vas a terminar crucificado”.

Sin embargo, reiteró que la victoria de Claudia le ayudó en lo anímico, porque “puede ser que no esté tan bien de la carrocería pero tengo motor nuevo, y estoy contento porque se constató lo que es nuestro pueblo”.