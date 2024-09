Confirma Sheinbaum que no se invitó al rey de España por no responder a carta de AMLO en 2019

Luego de que Gobierno de España informó que no enviará ningún representante a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México, la próxima mandataria confirmó que no invitó al Rey Felipe VI por no responder a la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió en 2019.

En un documento de dos páginas, Sheinbaum Pardo detalló que sí invitó a la ceremonia al presidente de España, Pedro Sánchez Castrejón, e incluso reveló que "hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular".

Roces con España se remontan a 2019

Como antecedente de este roce diplomático, Sheinbaum Pardo recordó que en marzo de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una misiva al Rey Felipe VI, con motivo de los 200 años de la independencia de México, para que ambos países encabezaran una ceremonia en la que España reconociera los agravios hechos a México y se acordara el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre las dos naciones.

Luego, en febrero de 2022, López Obrador planteó una "pausa diplomática" con España, que refrendó en diciembre de ese año al considerar que "no hay de parte de ellos una actitud de respeto".

Por su parte, Sheinbaum señaló que España no respondió a la misiva, la cual terminó por filtrarse a medios, hecho que hasta hoy no ha sido explicado.

Sheinbaum Pardo subrayó que el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para seguir avanzando en la transformación, "pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza de México".

Asimismo, la presidenta electa señaló que México y España comparten una sólida relación de amistad que se vería beneficiada con una “renovada perspectiva histórica”.

“Confío en que esta circunstancia que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo, en beneficio de nuestras naciones y pueblos”, expresó.

España no asistirá a toma de protesta

Ayer, martes 24 de septiembre, exactamente una semana de la ceremonia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España descartó la presencia del presidente Pedro Sánchez y de cualquier funcionario o representante del gobierno ibérico.

Esto, al considerar "inaceptable" la exclusión del Rey Felipe VI de la lista de invitados a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum: "Por este motivo el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel", informó el pasado lunes 23 de septiembre.

A la toma de posesión fueron invitados todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas; no obstante, España no aparece en la lista de confirmaciones que en días pasados Claudia Sheinbaum hizo pública .

Sobre el comunicado del 24 de septiembre del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. pic.twitter.com/K1rFImrO4p — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2024

cehr